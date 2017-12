Vydražili podpísaný album skupiny The Beatles

27. dec 2006 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 27. decembra (SITA/AP) - Obal albumu legendárnej skupiny The Beatles, podpísaný všetkými štyrmi členmi skupiny, ktorý dostala ako darček sestra Georgea Harrisona, vydražili na aukcii v prepočte za vyše 2,9 milióna korún. Obal si kúpil anonymný zberateľ za rekordnú sumu, podpísaný všetkými štyrmi členmi The Beatles pri verejnom predaji. Uviedol to prezident internetovej aukčnej siene ItsOnlyRockNRoll.com Mark Zakarin. Dražiť sa začalo pri sume 650-tisíc korún. Kópiu albumu Meet The Beatles, prvého albumu skupiny vydaného na území USA spoločnosťou Capitol Records, dala do dražby Harrisonova sestra Louise. Harrison k svojmu podpisu pripísal "Pre Lou s láskou od Brata". Aj ostatní traja členovia pripísali k podpisom podobné odkazy.