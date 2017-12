Fresh: všetko čo potrebujete vedieť...

Rok, ktorý priniesol mnoho atraktívnych hudobných zážitkov si zaslúži príjemné zakončenie na tanečnej klubovke FRESH *silvester edition. Najväčšia tanečná silvestrovská párty v Bratislave s 3 stageami s 15 výbornými djmi z 3 krajín sa uskutoční v obľúbeno

27. dec 2006 o 14:21

m klube ELAM v Mlynskej doline.

FRESH *silvester edition

place: Elam klub, Mlynská dolina v Bratislave

open: 21.00 / close: 06.30

Lineup:

Na žúrke sa exkluzívne predstavia: írsky a v Barcelone pôsobiaci techhouseový dj Ron so supportom Pete Loopa, rezident legendárneho pražského klubu Roxy Dan Cooley, slovenské techno hviezdy Toky & Loktibrada, dj Breeth, ktorý nedávno vystupoval po svetovom djovi č. 1 Paul Van Dykovi, rezidenti najobľúbenejšej houseovej párty na Slovensku Music is everything Haberland & Glaubic, zakladateľ slovenskej schranz scény Tronic, ´lounge´ projekt Dee M s trubkárom Matthew, freestyloví C.O.D.E. a Gabriel Brunner a členovia zoskupenia Superfly djs Ricci Liquid & Subcell.

Drinks:

Pre vaše smädné hrdlá sme pripravili množstvo akciových drinkov a vín od spoločností Finlandia, Semtex a Víno Nitra, ako aj šampanské zdarma, občerstvenie či freshfruits, a to s posilnenou obsluhou na baroch.

Special:

Vašim očiam a ušiam ponúkneme originálnu silvestrovskú výzdobu priestorov klubu ELAM, rozšírenú zvukovú a svetelnú aparatúru, plnografický laser či vjing s polnočným odpočítavaním.

Entry:

Posledné predpredajové lístky za najnižšiu cenu 275 Sk zakúpite v sieti Ticketportál

Cena lístka na mieste 400 Sk.

Silvestrovské spoje:

Linka 39

Nástupná zastávka: Zochova

Vystúpiť na zastávke: Slávičie údolie

20 14 29 44 59

21 14

Linka 30

Nástupná zastávka: Nový most, smer Lamač

Vystúpiť na zastávke: Slávičie údolie

20 07 51

Linka 32

Nástupná zastávka: Hlavná stanica

Vystúpiť na zastávke: Slávičie údolie

20 11 41

Linka 37

Nástupná zastávka: Nový most, smer Záhorská Bystrica

Vystúpiť na zastávke: Slávičie údolie

20 38

Nočná linka 518

Nástupná stanica: Hlavná stanica

Vystúpiť na zastávke: Cintorín Slávičie údolie

21 20

22 35

23 50

01 05

03 20

04 35

Električky 1, 4, 5, 9 a 12

Posledné spoje prechádzajú centrom mesta (Nám. SNP, Nám. Ľ. Štúra, Poštová ul.) medzi 20.20 až 20.50.

Viac info na www.freshparty.sk

Vidíme sa v ELAMe ;-)