Viedeň

VYBRANÉ VÝSTAVY

29. dec 2006 o 0:00

Hermesova vila - Wien Museum,

Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 7. 01. 2007 Bellini, Giorgione, Tizian

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 18. 2. 2007 Marc Chagall Majstrovské diela 1908 - 1922

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

od 25. 2. 2007 Sante D'Orazio

Albertina, Albertinaplatz 1

do 7. 1. 2007 Picasso

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 29. 1. 2007 Nemecký expresionizmus

HUDBA

Staatsoper, Opernring 2

30. 12. Rómeo a Júlia o 19.30

31. 12. J. Strauss: Netopier o 19.00

1. 1. J. Strauss: Netopier o 19.00

2. 1. G. Rossini: Barbier zo Sevilly o 19.30

3. 1. Luskáčik - balet o 19.00

Volksoper, Währinger Strasse 78

30. 12. Grófka Marisa o 19.00

31. 12. J. Strauss: Netopier o 13.30 a 19.00

1. 1. J. Strauss: Netopier o 18.00

2. 1. O Janíčkovi a Marienke o 19.00

4. 1. O Janíčkovi a Marienke o 19.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

29. 12. Y. Reza: Umenie o 20.00

31. 12. Čo sa smejete? S K. Hacklom a H. Mareckom o 15.30 a 23.00

31. 12. W. Shakespeare: Veľa kriku pre nič o 19.00

1. 1. W. Shakespeare: Veľa kriku pre nič o 19.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse 2126

29. 12. T. Bernhard: Divadelník o 19.30

31. 12. N. Gogoľ: Revízor o 16.00 a 20.00

1. 1. A. Čechov: Čajka o 19.30

2. 1. P. Turrini: Môj Nestroy o 19.30

3. 1. A. Čechov: Čajka o 19.30

Z Bratislavy pôjdu vlaky každú hodinuŽelezničná trať spájajúca Bratislavu s Viedňou zaznamenáva stále väčší záujem cestujúcich - v uplynulých štyroch rokoch vzrástol na päťnásobok. Preto do cestovného poriadku na rok 2007 pribudnú ďalšie vlaky.

V roku 2005 využilo služby železníc prvýkrát milión pasažierov. V súčasnosti denne premáva na oboch tratiach z Bratislavy do Viedne a späť - cez Marchegg a Kittsee - približne 80 vlakov v hodinových intervaloch a ďalších 20 vlakov z a do Gänserndorfu. Ponuku dopĺňajú tri spojenia vlakmi Intercity zo západnej viedenskej stanice Westbahnhof cez Meidling a Kittsee do Bratislavy a späť.

Na Silvestra budú vlaky do Viedne a Bratislavy premávať v hodinových intervaloch počas celej silvestrovskej noci.

Viedňou sa potiahne silvestrovská šnúraPočas osláv Nového roka Viedeň ponúkne svoju rozmanitosť tradície a modernosti, múzeí a kultúrnych inštitúcií a kultúrnych podujatí.

Nový rok možno osláviť na okružných jazdách lodí na Dunaji, na Ruskom kolese s galavečerou v Prátri, na imperiálnom cisárskom plese Kaiserball vo viedenskom Hofburgu a na mnohých galavečeroch a banketoch v radnici mesta, vo viedenskom Palais, v Umelecko-historickom múzeu, Palmovom dome Burggarten či luxusných hoteloch.

Alternatívu Silvestrovského večera ponúka zábavná opereta Netopiera v opere Volksoper, početné hudobné a divadelné predstavenia od klasiky až po alternatívu či netradičný dvorný salónny vlak "Majestic Imperator" alebo už po 17. raz obľúbená silvestrovská šnúra - Silvesterpfad v uliciach.

Tradičná silvestrovská šnúra sa potiahne početnými stánkami cez uličky a ulice Viedne. Od silvestrovského popoludnia až do ranných hodín 1. januára 2007 sa bude podávať silvestrovský punč a špeciality z celého sveta.

Živá hudba, disco, muzikálové a operetné ukážky či latino, rock, ľudová hudba a DJ-mixpulty budú dotvárať pouličnú zábavu. O polnoci sa rozozvučí Stephansdom. Radničné námestie v priebehu popoludnia roztancuje záujemcov o valčík v sprievode tanečníkov z tanečných škôl, neskôr ich vystriedajú melódie najkrajších operiet. Polnoc spestria Remember Elvis Band a juhoamerické rytmy kapely Montetevideo.

Na Nový rok očakáva záujemcov pred radnicou od 10.00 prenos Novoročného koncertu spolu s "raňajkami po opici".

Viac na www.wien-event.at.