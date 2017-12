Známky s The Beatles

30. dec 2006 o 0:00 (peb)

Britská kráľovská pošta vydá 9. januára sériu známok s obalmi albumov The Beatles. Medzi nimi nebudú chýbať slávne albumy With The Beatles (1963), Help! (1965), Revolver (1966), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), Abbey Road (1969) a Let It Be (1970). Na snímke Reuters je známka s albumom Let It Be, labuťou piesňou legendárnej štvorice, ktorá v čase jeho vyjdenia prakticky už neexistovala.