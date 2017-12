Zvyšní členovia The Grateful Dead sa vrátia na pódiá

Zvyšní členovia americkej kapely The Grateful Dead odštartujú v apríli prvé americké turné po vyše štyroch rokoch.

2. jan 2009 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Ako informovala internetová stránka www.billboard.com, rozhodli sa tak po tom, ako sa spolu minulý rok zúčastnili koncertu na podporu Baracka Obamu.

Prvé vystúpenie odohrajú pod názvom The Dead v Greensboro 12. apríla, šnúru ukončia 10. mája v kalifornskom meste Mountain View. Pôvodných členov Boba Weira, Phila Lesha, Billa Kreutzmanna a Mickeyho Harta doplnia hráč na klávesoch Jeff Chimenti a gitarista Warren Haynes.

"Psychedelickí priekopníci", ako zoskupenie označuje časopis Rolling Stone, založili kapelu The Grateful Dead v roku 1965. O dva roky debutovali eponymným albumom. Počas kariéry vydali vyše dvadsať albumov, posledný v roku 1990 pod názvom Without a Net. Rozpadli sa v roku 1995 po smrti gitaristu, speváka a skladateľa Jerryho Garciu.

Už o tri roky neskôr sa Weir, Lesh, Hart a Bruce Hornsby stretli na pódiu festivalu Furthur pod názvom Other Ones. Neskôr sa premenovali na The Dead. Slovo 'Grateful' z názvu odstránili z úcty voči zosnulému Garciovi, uvádza sa na internetovej stránke www.rollingstone.com. Zvyšní členovia v súčasnosti pracujú na sólových projektoch.