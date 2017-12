Zomrel autor bestsellerov Johannes Simmel

HAMBURG. Informovala o tom dnes tlačová agentúra DPA.

Podľa Simmelovho právnika Bruna Bitziho bol spisovateľ od istého času odkázaný na opatrovateľskú starostlivosť a žil v penzióne pre starých ľudí neďaleko švajčiarskeho Zugu.

Rodina o príčine spisovateľovej smrti nič bližšieho uviesť nechcela a pohreb je plánovaný v najužšom rodinnom kruhu. Simmelove romány sú známe po celom svete.

Spisovateľ napísal približne 35 románov, ktoré vyšli v celkovom náklade vyše 73 miliónov výtlačkov, vo viac ako v 30 jazykoch. Nespočetné množstvo divákov videlo filmové verzie jeho diel, ktoré kritici často hodnotili ako triviálnu literatúru.

Vo Viedni narodený Simmel sa vo svojich témach opakovane venoval spoločensko-kritickým témam doby. Pôvodným povolaním novinár vystupoval najmä proti všetkým formám pravicového radikalizmu, za čo ho v roku 1991 ocenila aj OSN.

K najznámejším dielam autora, ktorý roky žil vo Švajčiarsku, patria napríklad romány "Láska je len slovo", "Všetci ľudia budú bratia", "Aj keď sa smejem, je mi do plaču", "Látka, z ktorej sú utkané sny", "Len vietor vie odpoveď", "Až do trpkého konca", "Snívaj nesplniteľný sen".

Tvorba v slovenčine:

Čudujem sa, že som taký veselý

Láska je len slovo

Láska je posledný most

Len vietor vie odpoveď

Muž, ktorý maľoval mandľovníky

Tých, čo sú v tme, nevidieť

Všetci ľudia budú bratia

všetko vydalo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ

Tvorba v češtine:

Romány



* Divím se, že jsem tak veselý (Mich wundert, dass ich so fröhlich bin, 1949)

* Tajný chléb (Das geheime Brot, 1950)

* Všechno přiznávám, všechno (Ich gestehe alles, 1952)

* Bůh chrání milence (Gott schützt die Liebenden, 1957)

* Nemusí být vždycky kaviár (Es muss nicht immer Kaviar sein, 1960)

* Svůj kalich hořkosti (Bis zur bitteren Neige, 1962)

* Láska je jen slovo (Liebe ist nur ein Wort, 1963)

* S láskou k vlasti nejdál dojdeš (Lieb Vaterland, magst ruhig sein, 1965)

* Všichni lidé bratry jsou (Alle Menschen werden Brüder, 1967)

* A Jimmy šel za duhou (Und Jimmy ging zum Regenbogen, 1970)

* Z čeho jsou utkány sny (Der Stoff, aus dem die Träume sind, 1971)

* Jen vítr to ví (Die Antwort kennt nur der Wind, 1973)

* Nikdo není ostrov (Niemand ist eine Insel, 1975)

* Hurá, ještě žijeme (Hurra wir leben, 1978)

* Mějte naději (Wir heißen euch hoffen, 1980)

* Nechte prosím kytky žít (Bitte, lasst die Blumen leben, 1983)

* Ve tmě jsou jen temný stín (Die im Dunkeln sieht man nicht, 1985)

* A s klauny přišly slzy (Doch mit den Clowns kamen die Tränen, 1987)

* I když se směju, musím plakat (Auch wenn ich lache, muss ich weinen, 1993)

* Sni svůj bláhový sen (Träum den unmöglichen Traum, 1996)

* Muž, který maloval mandlovníky (Der Mann, der die Mandelbäumchen malte, 1998)

* Láska je poslední most (Liebe ist die letzte Brücke, 1999)

* Aféra Niny B

* Na jaře zazpívá skřivan naposledy





Krátke poviedky, eseje a úvahy



* Dvaadvacet centimetrů něžnosti (Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit, 1979)

* Země zůstane ještě dlouho mladá (Die Erde bleibt noch lange jung, 1981)



Pre deti





* Autobus velký jako svět (Ein Autobus, gross wie die Welt, 1976)

* Plakat přísně zakázáno (Weinen streng verboten, 1977)

* Moje matka se to nesmí nikdy dozvědět (Meine Mutter darf es nie erfahren, 1981)