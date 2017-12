Video z Nohavicových koncertov si možno zdarma stiahnuť z internetu

Český pesničkár Jaromír Nohavica sa rozhodol darovať svojim fanúšikom videozáznam zo svojho zahraničného turné.

2. jan 2009 o 20:58 TASR

PRAHA. Polhodinové video je možné stiahnuť z internetu zdarma rovnako ako obal. Informoval o tom dnes český server Novinky.cz.

Záznam bol natočený na jeseň na koncertoch v Londýne, Dubline, Corku, Toronte, Chicagu, Denveri, Los Angeles, San Franciscu a New Yorku. Obsahuje skladby Hlídač krav, Dokud se zpívá, Ostravo, Svět je malý pomeranč, Prošel jsem hlubokým lesem, Ježíšek, Mařenka, Amerika, Rakety a Kejklíři.

Ako poznamenávajú Novinky.cz, Nohavica je známy tým, že mu nie sú sympatické veľké nahrávacie spoločnosti a albumy si veľmi úspešne predáva sám cez internet. Niektoré piesne dáva do obehu aj zdarma.

V roku 2006 si jeho album Pražská pálená stiahlo z internetu viac než 25.000 ľudí. Keď sa to vtedy Nohavica dozvedel, reagoval slovami: "Tak to si doma sám vyrobím Platinovú platňu a pekne to sám oslávim."

DVD je pripravené na stiahnutie ako jeden súbor - obraz DVD (ISO) vo veľkosti 2GB, na adrese www.nohavica.cz