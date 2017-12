Prince vydá v roku 2009 tri nové albumy

Americký hudobník Prince plánuje v roku 2009 vydať tri nové albumy. Podľa internetovej stránky Aceshowbiz.com známy spevák a skladateľ už takmer všetky dokončil.

3. jan 2009 o 15:46 SITA

BRATISLAVA . Pracovný názov prvého z nich je MPLSOUND a Prince na ňom experimentuje s elektronikou.

Ide o 25. štúdiovú nahrávku v spevákovej hudobnej kariére. Druhý album, na ktorom bude dominovať gitara, pravdepodobne pomenuje Lotus Flower. Na treťom s názvom Elixir sa podľa jeho vlastných slov bude "hrať na zlého".

Držiteľ šiestich prestížnych hudobných cien Grammy sa do sveta hudobného priemyslu dostal po vydaní debutovej nahrávky For You v roku 1978, keď mal len 20 rokov.