Divadlo z Pasáže sa pripravuje na turné po USA

Banskobystrické Divadlo z Pasáže, ktorého súbor tvoria mentálne postihnutí herci, čaká tento rok prvé zaoceánske turné v jeho 13-ročnej histórii.

4. jan 2009 o 8:30 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Na pozvanie riaditeľa divadla Jump Start v americkom Texase Stevea Baileyho by mali v máji odohrať sériu predstavení v San Antoniu v Texase, v New Yorku a v štáte Illinois. Zároveň pre divadlo Jump Start pripravia tvorivé dielne.

Ako uviedol riaditeľ Divadla z Pasáže Matúš Petričko, Steve Bailey ich objavil prostredníctvom ich internetovej stránky. „Jej anglická časť sa vtedy práve menila, tak iba na základe fotiek a vlastného odhadu nám zavolal s tým, že by sem chcel prísť a vidieť nás. Trvalo rok, kým sa sem dostal, a keď sa mu to podarilo, už po týždni povedal, že takéto niečo by chcel preniesť do Ameriky,“ povedal Petričko.

Podľa zakladateľky Divadla z Pasáže, režisérky Viery Dubačovej je americké turné pre divadlo veľkou výzvou. „V každom z tých troch štátov budeme týždeň, v každom odohráme päť-šesť predstavení,“ povedala Dubačová. Dodala, že hoci majú veľkú radosť, bude to náročné turné, ktoré musia dobre naplánovať. Hoci už totiž navštívili viacero európskych krajín, dosiaľ s hercami nikdy neleteli v lietadle a necestovali na také veľké vzdialenosti.

Bailey pôvodne navrhol, aby sa Divadlo z Pasáže predstavilo v Amerike inscenáciou Diagnóza túžba, pretože ide o nonverbálne predstavenie. Keďže však Diagnóza túžba mala premiéru ešte v roku 2004, v divadle sa rozhodli, že na turné pripravia nové, tiež nonoverbálne predstavenie.