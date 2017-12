SĽUK je vraj v najväčšej kríze od vzniku

O rok až dva budeme možno úderka s pár členmi a pôjdeme do stratena, tvrdí manažér folklórneho súboru.

4. jan 2009 o 14:47 SITA

BRATISLAVA. Slovenský ľudový umelecký kolektív - SĽUK, sa nachádza v najväčšej kríze od svojho vzniku v roku 1949. Pre agentúru SITA to povedal manažér súboru Peter Molnár. Za 60 rokov prezentácie "najkrajšieho folklóru na svete" zažil kolektív úspechy aj útlmy.

Ľudia po celom svete ich prijímajú skvele, sú z predstavení nadšení. Na javisku problémy necítiť, tanečníci sú profesionáli, ale na rozličných spoločných akciách to už jasne počuť. Aj v súčasnosti vystupujú štatisticky každý druhý deň a stále majú vypredané predstavenia, napriek tomu je možné, že "o rok až dva budeme možno úderka s pár členmi a pôjdeme do stratena," vyhlásil Molnár.

Chcú byť radšej divadlo



SĽUK je rozpočtovou organizáciou Ministerstva kultúry SR. Ich rozpočet je menej ako 996 000 eur, pritom vojenský folklórny súbor Jánošík, ktorý je o polovicu menší a funguje iba pár rokov, žiada rozpočet v rovnakej výške.

Keď Molnár počítal náklady na cestovanie, ubytovanie, stravu a organizáciu predstavenia a sumu odpočítal zo zisku, skončil pri najlepších prepočtoch na nule. Potrebovali by zvýšiť dotácie o ešte 265 600 eur, tieto peniaze by išli najmä na platy členom. Jednou z možností by bolo aj vrátiť im späť postavenie divadla, pretože teraz ich ministerstvo uvádza ako osvetovú inštitúciu.

Problémom nízke platy



Platy sľukárov sú výrazne poddimenzované, majú problémy zamestnať tanečníkov. V 80. rokoch počas najväčšieho rozmachu mal SĽUK 250 členov, v súčasnosti má len 80 a z toho 30 tanečníkov - 15 párov.

Aj teraz im štyria tanečníci odchádzajú, preto ešte presne nevedia, ako budú predstavenia vyzerať, keďže sú stavané na 12 párov tanečníkov. Majú sedemčlenný orchester a pritom by potrebovali dvanásť- až pätnásťčlenný. Aj celá dievčenská spevácka skupina sú externistky, vysvetlil situáciu Molnár.

Noví tanečníci majú nástupný plat 332 eur, postupne sa môžu "vypracovať" až na 498 eur, no platy sa už nejaký čas nedvíhajú. Pôvodne mohli tanečníci po 20 rokoch kariéry dostávať rentu, no tento dôchodok im zrušil ešte minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník.

Tanečníci si navyše po 20 rokoch tancovania nevedia nájsť pred dôchodkom adekvátnu prácu, sťažoval sa manažér kolektívu. Počas kariéry sa denne tancu venujú najmenej šesť hodín. Väčšina prešla konzervatóriom, no vedenie im vychádza v ústrety, aby si mohli študovať vysokú školu popri práci.

Sľukári sú profesionálni tanečníci, ktorí musia ovládať tance z čo najviac regiónov Slovenska. Toto je pomerne ťažké, pretože takmer každá dedina má svoje odlišnosti. Sľukári vystupujú aj v balete alebo šouprogramoch.

Pomôcť vraj má Harabin a Gašparovič



Slovákom sa zdá desať eur ako vstupné veľa, v zahraničí si nadšenci umenia zaplatia aj 65 eur, aby sľukárov videli, tvrdí Molnár. V tejto súvislosti uviedol citát jedného zo zakladateľov a najvýznamnejších členov kolektívu, choreografa Juraja Kubánka - "Umenie nie je v rozpore s biznisom, ale biznis je v rozpore s umením".

Molnár verí, že ich zachráni ministerstvo kultúry, pod ktoré patria. Pomoc im už sľúbili minister kultúry Marek Maďarič aj minister spravodlivosti Štefan Harabin. Sľukári veria tiež v pomoc prezidenta Ivana Gašparoviča, šikovného folkloristu, ktorý je ich veľkým fanúšikom. "Zarmucuje ma budúcnosť, ale pevne verím v záchranu súboru," uzavrel manažér SĽUK-u Peter Molnár.