Kritici rozhodli o albume roka

Kritici a redaktori jedenástich novín, časopisov, rádií a webstránok rozhodli, že albumom roka je Dear Science od kapely TV On The Radio.

6. jan 2009 o 10:32 SITA

BRATISLAVA. Hudobní kritici a redaktori jedenástich prestížnych novín, časopisov, rádií a webstránok rozhodli o tom, že albumom roka je Dear Science od rockovej kapely TV On The Radio. Každé z médií zostavilo rebríček najlepších albumov, ktoré vyšli v roku 2008. Nahrávky na prvom mieste získali desať bodov, na poslednom jeden bod. Po sčítaní vznikol konečný zoznam najlepších CD roka.

Albumy hodnotili britské hudobné magazíny NME, Uncut, Q, britské nedeľníky The Sunday Times a Observer, internetové stránky Pitchfork a Metacritic, americké hudobné magazíny Filter, New Yorker a Blender a internetové hudobné rádio Last.FM.

Najlepším albumom je podľa kritikov štvrtá štúdiová nahrávka americkej rockovej kapely TV On The Radio s názvom Dear Science. Strieborným je eponymný debutový album seattleskej kapely Fleet Foxes. Tretiu priečku obsadil indie-folkový spevák a skladateľa Justina Vernon - Bon Iver.

Štvorkou je nahrávka americkej skupiny MGMT Oracular Spectacular. Na piatom mieste skončila britská kapela Coldplay s CD Viva La Vida or Death And All His Friends. Šieste a siedme miesto obsadili eponymné albumy americkej indie-rockovej kapely Vampire Weekend a škótskeho rockového zoskupenia Glasvegas. Britská skupina Portishead je s tretím štúdiovým albumom Third na ôsmom mieste. Na deviatej priečke je nahrávka dua Amadou & Mariam s názvom Welcome To Mali a najlepšiu desiatku albumov roka 2008 uzatvára rodinná kapela Kings Of Leon s CD Only By The Night.

Výsledný rebríček najlepších albumov roka podľa svetových hudobných kritikov: 1. TV On The Radio – Dear Science

2. Fleet Foxes – Fleet Foxes
3. Bon Iver – For Emma, Forever Ago

4. MGMT – Oracular Spectacular
5. Coldplay - Viva La Vida or Death And All His Friends

6. Vampire Weekend – Vampire Weekend
7. Glasvegas - Glasvegas

8. Portishead - Third
9. Amadou & Mariam – Welcome To Mali
10. Kings Of Leon – Only By The Night

Desať najlepších albumov roka podľa NME:

1. MGMT – Oracular Spectacular

2. TV On The Radio – Dear Science

3. Glasvegas - Glasvegas

4. Vampire Weekend – Vampire Weekend

5. Foals – Antidotes

6. Metronomy – Nights Out

7. Santogold – Santogold

8. Mystery Jets – 21

9. Kings Of Leon – Only By The Night

10. Friendly Fires – Friendly Fires

Desať najlepších albumov roka podľa Uncut:

1. Portishead - Third

2. Fleet Foxes - Fleet Foxes

3. TV On The Radio - Dear Science

4. Bon Iver - For Emma, Forever Ago

5. Vampire Weekend - Vampire Weekend

6. Elbow - The Seldom Seen Kid

7. Neon Neon - Stainless Style

8. Nick Cave - Dig!!! Lazarus Dig!!!

9. Kings Of Leon – Only By The Night

10. Paul Weller - 22 Dreams

Desať najlepších albumov roka podľa Last.FM:

1. Coldplay - Viva La Vida or Death And All His Friends

2. MGMT – Oracular Spectacular

3. Portishead - Third

4. Nine Inch Nails – Ghosts I-IV

5. The Ting Tings – We Started Nothing

6. The Kooks - Konk

7. Death Vab For Cutie – Narrow Stairs

8. Hot Chip – Made In The Dark

9. Jack Johnson – Sleep Through The Static

10. Sigur Ros - Me? su? í eyrum vi? spilum endalaust

Desať najlepších albumov roka podľa Pitchfork:

1. Deerhunter – Microcastle / Weird Era Cont.

2. TV On The Radio – Dear Science

3. No Age - Nouns

4. Hercules And Love Affair – Hercules And Love Affair

5. Fleet Foxes – Fleet Foxes

6. DJ Rupture - Uproot

7. Fucked Up – The Chemistry Of Common Life

8. Vampire Weekend – Vampire Weekend

9. Cut Copy – In Ghost Colours

10. Portishead – Third

Desať najlepších albumov roka podľa Q:

1. Kings Of Leon – Only By The Night

2. Fleet Foxes – Fleet Foxes

3. Coldplay – Viva La Vida or Death And All His Friends

4. Vampire Weekend - Vampire Weekend

5. Glasvegas - Glasvegas

6. Duffy - Rockferry

7. TV On The Radio – Dear Science

8. Elbow – The Seldom Seen Kid

9. Raconteurs – Consolers Of The Lonely

10. Nick Cave – Dig!!! Lazarus Dig!!!

Desať najlepších albumov roka podľa The Observer:

1. Bon Iver – For Emma, Forever Ago

2. Amadou And Mariam – Welcome To Mali

3. Elbow – The Seldom Seen Kid

4. Glasvegas - Glasvegas

5. Kings Of Leon – Only By The Night

6. MGMT – Oracular Spectacular

7. Vampire Weekend - Vampire Weekend

8. Kanye West – 808s And Heartbreak

9. Portishead – Third

10. TV On The Radio – Dear Science

Desať najlepších albumov roka podľa Metacritic:

1. Amadou And Mariam – Welcome To Mali

2. The Bug – London Zoo

3. Plush – Fed

4. TV On The Radio – Dear Science

5. Shugo Tokumaru – Exit

6. Bon Iver – For Emma, Forever Ago

7. Fleet Foxes – Fleet Foxes

8. Nick Cave – Dig!!! Lazarus Dig!!!

9. Neil Young – Sugar Mountain: Live At Canterbury House 1968

10. Robyn – Robyn

Desať najlepších albumov roka podľa The Sunday Times:

1. Fleet Foxes – Fleet Foxes

2. Cut Copy – In Ghost Colours

3. Paul Weller – 22 Dreams

4. Nick Cave – Dig!!! Lazarus Dig!!!

5. Bon Iver – For Emma, Forever Ago

6. Aidan John Moffat – I Can Hear Your Heart

7. Al Green – Lay It Down

8. Kanye West – 808s And Heartbreak

9. REM – Accelerate

10. My Morning Jacket – Evil Urges

Desať najlepších albumov roka podľa magazínu Blender:

1. Lil Wayne – Tha Carter III

2. Girl Talk – Feed The Animals

3. TV On The Radio – Dear Science

4. Metallica – Death Magnetic

5. Hot Chip – Made In The Dark

6. Robyn – Robyn

7. Of Montreal – Of Montreal

8. Randy Newman – Randy Newman

9. Vampire Weekend – Vampire Weekend

10. Fall Out Boy – Folie A Deux

Desať najlepších albumov roka podľa magazínu Filter:

1. MGMT - Oracular Spectacular

2. Fleet Foxes - Fleet Foxes

3. Dr. Dog - Fate

4. TV On The Radio - Dear Science

5. Foals - Antidotes

6. Bon Iver - For Emma, Forever Ago

7. She And Him - Volume One

8. M83 - Saturdays = Youth

9. Cut Copy - In Ghost Colors

10 The Dears - Missiles

Desať najlepších albumov roka podľa magazínu New Yorker:

1. Bon Iver - For Emma, Forever Ago

2. Portishead - Third

3. The Very Best - Esau Mwamwaya & Radioclit are The Very Best

4. Dungen - 4

5. Taylor Swift - Fearless

6. Lil Wayne - Tha Carter III

7. Ashton Shepherd - Sounds So Good

8. Benga - Diary Of An Afro Warrior

9. Flying Lotus - L.A. EP 1 x 3

10. Cat Power - Jukebox