Katarína Knechtová zakladá vlastnú skupinu

Známa speváčka a úspešná autorka Katarína Knechtová sa v týchto dňoch naplno venuje založeniu svojej novej sprievodnej skupiny.

6. jan 2009 o 12:03 TASR

BRATISLAVA.

"Chcela by som ju predstaviť v závere februára, chcem aby sme boli dobre zohratí, zároveň zostavujem koncertný program," povedala. Budú v ňom piesne z nového albumu aj jej skladby zo spoločnej éry so skupinou Peha. Mená všetkých muzikantov nechce zatiaľ zverejniť. Uviedla iba jedného, gitaristu Viktora Špaka. Je známy zo skupiny Nuda a hlavne ako bývalý gitarista formácie IMT Smile Ivana Táslera.

"Rok 2008 bol pre mňa ťažký, ale pozitívny," pokračovala Knechtová. "Bol zložitý, dlhý a krátky zároveň, bolo veľa tlaku, veľa práce, dobre sa však skončil a v konečnom dôsledku to všetko malo nejaký zmysel. Som trocha unavená, ale spokojná a už sa teším na nový rok".

Záver roka mala náročný, v decembri vydala svoj prvý sólový album Zodiak, nasledovali promo akcie v médiách. Album nahrávala v štúdiu Sono Records v Nouzově pri Prahe. Jeho producentom a dvoma hudobníkmi boli Angličania. "Kontakt s nimi udržujem naďalej, s producentom Headom si často píšeme, pred Vianocami mi poslal DVD s cvičením Tae-bo. Počas nahrávania to v Nouzově cvičil každý deň. Bubeník Rob Ellis je znova v Prahe v tom istom štúdiu, veľmi sa mu tam páčilo a teraz nahráva s inou formáciou. Gitaristka Charlotte Hatherley, ktorá bola do roku 2006 členkou anglickej rockovej skupiny Ash, finišuje v Londýne na novom vlastnom albume a zariaďuje si nový byt," dodala Katka.

Pesnička Muoj Bože mala premiéru v galaprograme Slávik 2007. Bola prelomovou v Knechtovej kariére? "Ja som to tak v začiatku nevnímala, ale v konečnom dôsledku to tak vyšlo. Za každou piesňou, ktorú som zložila a mala nejaký úspech, som si myslela, že je poslednou. Pri Muoj Bože som si povedala, že to tak nie je a mala by som si viac veriť, takže prelomovou bola vo vnímaní mňa samej a v rámci mojej hudby," zhodnotila s odstupom jedného roka od uvedenia piesne.

V auguste minulého roka ukončila spoluprácu so skupinou Peha. "Ešte aj dnes dostávam otázky na túto tému, v rámci roboty je to kapitola, ktorá sa skončila. Emócie sú však ešte stále, veď je to jedenásť rokov, časť života, ktorý som prežila," spresnila Katka.

"Ponuky na koncerty prichádzajú stále, budem hrať na Slovensku aj v Čechách, nevynecháme letné festivaly. Predtým však chcem ešte ísť na dovolenku," dodala na záver Knechtová. V slovenskej ankete Slávik trikrát po sebe, za roky 2006, 2007 aj 2008 skončila na druhom mieste. Populárna je aj Českej republike, v kategórii Slávici bez hraníc skončila na 6. mieste, vyhrala skupina No Name.