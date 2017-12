Filmové premiéry týždňa

Angelina Jolie, Mádl i Jim Carrey.

7. jan 2009 o 0:00 Miroslav Ščepka

Výmena (Changeling)

USA 2008, 141 minút

Scenár: J. Michael Straczynski. Réžia,hudba, produkcia: Clint Eastwood. Kamera: Tom Stern. Strih: Joel Cox, Gary Roach. Hrajú: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm Feore, Devon Gearhart, Amy Ryan a ďalší.

Dvadsiaty ôsmy film v réžii svetoznámeho herca, producenta a hudobného skladateľa Clinta Eastwooda sa inšpiroval skutočnou udalosťou z Los Angeles konca 20. rokov minulého storočia. Losangeleská polícia v úsilí pripísať si ako vyriešený prípad nájdeného syna vnucovala Christine Collins (Angelina Jolie) úplne iné dieťa. Keď Christine neprestala protestovať, stala sa pre políciu i lokálnych politikov nepohodlnou, nebezpečnou. Kritici sa zhodujú: z mnohých filmov nazvaných Changeling je tento nepochybne najlepší! V severoamerických kinách sa medzičasom už premieta nasledujúci film majstra Eastwooda – Gran Torino, opisujúci príbeh kórejského veterána, ktorý sa postaví pouličnému gangu.

Trailer k filmu:



Děti noci

Česká republika 2008, 84 minút

Scenár: Irena Hejdová, Michaela Pavlátová. Réžia: Michaela Pavlátová. Kamera: Martin Štrba. Hrajú: Martha Issová, Jiří Mádl, Jan Dolanský, David Novotný, Kristýna Nováková, Lenka Termerová, Jana Hubinská, Václav Helšus, Igor Chmela, Simona Babčáková a ďalší.

V roku 2006 získala Cenu Sazky za najlepší nerealizovaný scenár diplomová práca Ireny Hejdovej z pražskej FAMU, inšpirovaná stálymi návštevníkmi nočných barov. Scenár sa zapáčil výtvarníčke a režisérke Michaele Pavlátovej. Nakrútila podľa neho neobyčajný celovečerný hraný film. Intímny príbeh dievčaťa, ktoré uviazlo medzi detstvom a dospelosťou, bojuje o diváka autentickosťou, úprimnosťou a osobitým čarom pražského Karlína. Namiesto dospievania Ofka pracuje v nonstop obchode a žije – ako takmer všetci jej známi – v noci. Na medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch získali predstavitelia hlavných postáv Martha Issová a Jiří Mádl cenu za najlepší herecký výkon.



Dokáž to! (Make It Happen

USA 2008, 90 minút

Námet: Duane Adler. Scenár: Duane Adler, Nicole Avril. Réžia: Darren Grant. Kamera: David Claessen. Strih: Scott Richter. Hudba: Paul Haslinger. Hrajú: Mary Elizabeth Winstead, Riley Smith, Tessa Thompson, Karen LeBlanc a ďalší.

Po predčasnej smrti rodičov pomáha Lauryn bratovi v rodinnom autoservise, uprostred ničoho, v mestečku s necelou tisíckou duší. Zároveň však sníva o kariére špičkovej tanečnice. Keď neuspeje na skúškach, zostane pracovať v chicagskom tanečnom klube a, ako to býva zvykom, naplní svoj sen. eveľmi originálny príbeh podáva málo známy režisér Darren Grant (Denník šialenej manželky) formou tanečnej drámy. Film stojí na predstaviteľke Lauryn – dvadsaťpäťročnú Mary Elizabeth Winstead poznáme z hitov Kruh 2, Nezvratný osud 3 či Smrtonosná pasca 4.0.



Hank a Mike (Hank and Mike)

Kanada – USA 2007, 86 minút

Scenár: Paolo Mancini, Thomas Michael. Réžia: Matthiew Klinck. Kamera: Glenn Keenan. Strih: Matthiew Klinck. Hrajú: Thomas Michael, Paolo Mancini, Chris Klein, Joe Mantegna a ďalší.

Ružoví. Nasraní. Nezamestnaní. Takýto slogan sprevádza drsnú komédiu kanadského komika a filmára Matthewa Klincka. Keď kamaráti Hank a Mike prídu o teplé miesto vo Veľkonočnej korporácii, pre ktorú pracovali ako veľkonoční zajkovia, ocitnú sa na dlažbe a po prvý raz v živote musia navštíviť pracovný úrad. Lenže pre niekoho, kto sa narodil ako veľkonočný zajko, je nemysliteľné robiť čokoľvek iné. A zúfalá situácia si vyžaduje zúfalé činy. Ako námet poslúžila scénka z Klinckovho televízneho seriálu Y B Normal a krátky film Hank and Mike (2002). Hlavné úlohy si zahrali scenáristi Paolo Mancini a Thomas Michael.

Trailer k filmu:



Yes Man

USA 2008, 104 minút

Scenár: Nicholas Stoller, Jarrad Paul, Andrew Mogel. Réžia: Peyton Reed. Kamera: Robert Yeoman. Strih: Craig Alpert. Hudba: Mark Oliver Everett, Lyle Workman. Hrajú: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, Danny Masterson, Sasha Alexander, Molly Sims, Terence Stamp, Patrick Labyorteaux, Fionnula Flanagan a ďalší.

Pred jedenástimi rokmi stvárnil herec Jim Carrey v komédii Klamár, klamár muža, ktorý musel hovoriť len pravdu. Teraz je zatrpknutým úradníkom, ktorého najobľúbenejším slovom je „nie“! Pretože to chce zmeniť, prihlási sa na kurz guru Terence Bundleya (Terence Stamp), aby sa naučil namiesto “nie“ hovoriť „áno“. A rozhodne sa hovoriť Áno každému, na všetko. Jeho život tak dostane netušenú šťavu. Režisér Peyton Reed sa preslávil športovou komédiou o cheerleaderkách Bravo Girls! a štylizovanou romantickou komédiou Kašlem na lásku. Pôvodne chcel do hlavnej roly komédie Yes Man obsadiť Jacka Blacka.