Zomrel Ron Asheton

Zomrel Američan Ron Asheton, gitarista a člen skupiny The Stooges.

6. jan 2009 o 17:20 Peter Bálik, (peb)

BRATISLAVA. Gitarista a skladateľ Ron Asheton zomrel na infarkt vo svojom dome. Podľa amerického lokálneho denníka Ann Arbour našli Ashetonovo telo v jeho dome niekoľko dní po úmrtí. Mal 60 rokov.

Hudobník sa preslávil ako člen punkovej legendárnej skupiny The Stooges, ktorú tvoril spolu so svojím bratom a bubeníkom Scottom a spevákom Iggym Popom. Kapela nahrala na prelome šiestej a siedmej dekády prelomové albumy The Stooges, Fun House a Raw Pover. Svoju činnosť obnovila v roku 2003, nahrala album The Weirdness a predstavila sa aj na slovenskom festivale Hodokvas v roku 2006.

Tento rok by ju mali nominovať aj do Rokenorolovej siene slávy.