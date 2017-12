Čo počúvame

Americký Deerhoof nie je len obyčajná gitarovka

8. jan 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Dve energické gitary, z ktorých ani jedna nie je sólová, nadupaný bubeník a spievajúca japonská basistka s nástrojom, ktorý zviditeľnil Paul McCartney.

Už z toho je jasné, že americký Deerhoof nie je len obyčajná gitarovka, akých sa na scéne v MySpace ére rodia stovky. Takmer každá ich pesnička obsahuje nápadov na niekoľko ďalších pesničiek a jediný ich koncert nahradí mnoho koncertov iných, aj známejších mien.

Videl som ich naživo vo viedenskej Arene, kam sme dorazili s meškaním, ale stálo to za to. Hrali hlavne veci z najnovšieho albumu Offend Maggie, ktoré mi odvtedy pravidelne znejú v hlave. Keď necelé dve stovky publika, medzi ktorými bolo mnoho Slovače, dohopsali po pesničke Basket Ball Get Your Groove Back, priamo od kapely som kúpil (samozrejme, že podpísané) cédečko.

Tesne pred koncom roka som zažil jeden zo svojich albumov roka na najlepšom koncerte roka.