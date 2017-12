Hudba 2009: U2, Depeche, Prodigy a iní

Už v zime a na jar sa na trh dostane niekoľko nových albumov, na ktoré dlho čakajú fanúšikovia aj kritici.

8. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik, Oliver Rehák

Takto to vyzerá, keď sa do štúdia zavrie skupina U2. Výsledok ich práce budeme počuť už čoskoro.(Zdroj: UNIVERSAL)

Na najbližšie mesiace si načasovali nové albumy mnohí známi hudobníci.

BRATISLAVA. Rok 2009 bude náš, vyhlásil Bono z írskej skupiny U2. Možno jeho vyjadrenie znie trochu zveličene, ale nie je ďaleko od pravdy. Ich nový štúdiový album No Line On The Horizon, ktorý vyjde koncom februára, je asi najočakávanejším titulom tohto roka. Podľa prvých svedkov ide o rokenrol pre 21. storočie, podľa iných je to album, ktorým sa Bono a spol. vracajú k experimentovaniu. Máme sa na čo tešiť, pretože gitarista The Edge tvrdí, že je to vôbec najlepšia hudba, akú kedy U2 nahrali.

Depeche Mode vystúpia na Slovensku v júni a určite privezú songy z albumu, ktorý práve dokončujú v americkej Santa Barbare. Zatiaľ nemá názov, ale prvý singel sa bude volať Worst. Depešácky stroj sa naplno rozbehne koncom apríla.

Tretí album sa konečne podarilo dokončiť škótskym alternatívnym hitmejkrom Franz Ferdinand. Fanúšikovia čakali dosť dlho, ale skupina vysvetľovala svoje oneskorenie aj na stránkach You Tube. Nahrávka, ktorá vyjde koncom januára, sa bude volať Tonight a Franz Ferdinand sľubujú, že sa na ňu bude predovšetkým tancovať.

V tom istom čase sa objaví aj novinka od pesničkára Brucea Springsteena. Working On A Dream tento hudobník nahral prekvapivo rýchlo a vydanie sa zhoduje s inauguráciou nového amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorého Springsteen podporil v kampani.

Melodramatický britský spevák Morrissey sľuboval svoj nový album Years Of Refusal na jeseň minulého roka, ale marketingové ťahanice spôsobili, že nové piesne budeme počuť až v polovici februára. Nedočkavci si však na jeho myspace stránke môžu vypočuť singel I'm Throwing My Arms Around Paris.

Posledným dielom rappera Jay-Zho pre vydavateľstvo Def Jam by mal byť tretí album zo série The Blueprint. Naplánovaný je na február a spolupracovať na ňom bude – čo je už isté – napríklad Kanye West.

Na február sa chystá aj 50 Cent. Na dvanásťskladbovom Before I Self Destruct by sa mali predstaviť napríklad producenti Timbaland, Swizz Beatz či melodický J. R. Rotem. Špekuluje sa aj o účasti Dr. Dreho a Eminema. Ten na jar tiež ohlásil nový album, pri ňom si však človek nie je nikdy istý. Album sa možno bude volať Relapse a Eminemovi s ním pomáha Dr. Dre. Už sa objavili nepotvrdené teórie, že medzi hosťami za mikrofónom by mohli byť 50 Cent či DMX.

Invaders Must Die odkazujú fanúšikom Prodigy. Legenda elektronickej hudby 90. rokov sa stále cíti pri sile. Tvrdí, že ide o ostrý návrat k vlastným „old-school“ koreňom a nové energické beaty jej pomohol znovu rozpumpovať aj hosťujúci bubeník Dave Grohl. Piate štúdiové cédečko len pár dní po vydaní v marci zažijeme naživo.

Antony Hegarty stále hrá na klavíri a spieva pokojné pesničky, o ktorých kritici píšu „Toto srdce neláme, ale prebúdza“. Rozdávač krásy urobil tretí album so skupinou The Johnsons. Hudba sa príliš nezmenila, len zvuk obohatil orchester.

Nové tituly pripravili na jar aj ďalší známi interpreti: Black Eyed Peas, Chris Cornell, Dave Matthews Band, Beastie Boys. Na comebackoch pracujú legendárne kapely Blur, Alice In Chains či Stone Temple Pilots.