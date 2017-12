Filmový zázrak 60. rokov vznikol z nudy

Martin Šulík je režisérom veľkého televízneho i kinového projektu Zlaté šesťdesiate. Polročné rozprávanie o skvelých filmoch sa začalo Milošom Formanom.

8. jan 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Rozprávanie Miloša Formana je dobre známe. Je vám pri ňom do smiechu aj do plaču, aj preto, že ho v knižke Co já vím? (Aneb Co mám dělat, když je to pravda) skvele zbeletrizoval spisovateľ a Formanov kamarát Ján Novák.

Ale teraz sme to mohli počuť aj naživo. Miloš Forman sa rozrozprával znovu, tentoraz pre cyklus Zlaté šesťdesiate – každú sobotu večer ho vysiela Česká televízia. S Formanom sa minulý týždeň začalo 26­dielne spomínanie na obdobie, ktoré svet nazval Československým filmovým zázrakom.



Vďaka za zlé filmy

Forman bude mať sedemdesiatsedem rokov – a stále vyzerá ako pravý tvorivý živel. Keď hovorí o tom, ako sa v sprchách spolu s kamarátmi mstili neobľúbenému spolužiakovi, vyzerá, ako keby naozaj nemal viac ako desať rokov. A ako keby nemal dôležitejšiu aktivitu, ako na neho vymyslieť ešte niečo iné.

Lenže Zlaté šesťdesiate nie sú iba spomínaním, Forman na svojom príklade skúsil vysvetliť, prečo mohli vzniknúť aj u nás filmové skvosty. Vznikali aj preto, že Forman nechcel ísť na vojnu a dal si preto tri prihlášky na vysokú školu naraz. Ale za technika nakoniec nešiel. Začal cvične písať scenáre, pretože ho prijali na FAMU. Boli päťdesiate roky.

"Naša generácia mala šťastie na skvelých učiteľov. Komunisti ich síce nechceli nechať robiť filmy, ale zase sa im zdalo príliš kruté, že by ich poslali kopať na ulicu. A nechali ich v škole,“ vraví Forman v dokumente. Za štyri roky videl stovky filmov, a medzi nimi veľa takých, čo ho inšpirovali. Vraví: „Dnešní študenti stále rozprávajú, ako ich inšpirujú dobré filmy. Tiež chcú vraj nakrútiť niečo také dobré. U nás to bolo naopak. Nás inšpirovali zlé a hlúpe filmy. Videli sme plno filmov socialistického realizmu. To bola taká nuda! Skúšali sme teda nakrúcať tak, aby sa to konečne dalo pozerať.“

Zlaté šesťdesiate pokračujú túto sobotu druhým dielom, tentoraz bude rozprávať Otakar Vávra. Po ňom pôjde Juraj Herz a ešte niekoľko Slovákov: Albert Marenčin, Juraj Jakubisko, Eduard Grečner, Igor Luther, Ivan Balaďa a Dušan Hanák. O Havettovej Slávnosti v botanickej záhrade bude hovoriť Lubor Dohnal. Po každom dokumente zahrajú celovečerný film.

Nové školenie

Režisérom cyklu je Martin Šulík, kameramanom Martin Štrba. Šulík o Zlatých šesťdesiatych pripraví aj celovečerný film, do kín by mal prísť na jar. Zaujímavé je, že producent Čestmír Kopecký zháňal peniaze niekoľko rokov, hoci námet a scenár k celému projektu písal filmový a literárny historik Jan Lukeš. On sa na tento cyklus chystal vlastne dvadsať rokov, pretože tak dlho už zbiera informácie – a kontakty. Inak by sa ani necítil hodný autorstva.

O šesťdesiatych rokoch hovorí: „Boli to šťastné časy ľudstva, keď sme ešte žili ideálmi, a zároveň sa poctivo snažili spraviť nápravu tam, kde boli ideály zneužité.“ Po nakrútení dlhých rozhovorov však vraj aj on dostal akoby nové školenie.