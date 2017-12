Čo čítame

Dnes je deň ako stvorený pre banánové rybky, povedal v rovnomennej poviedke mladík Seymour prekvapenej malej Sybil pri šantení v mori. Onedlho na to sa vrátil do hotelovej izby a v prítomnosti spiacej manželky si vpálil guľku do hlavy.

8. jan 2009 o 0:00 Alexander Balogh

Medzitým sa, samozrejme, ešte čo-to udialo, v mori aj v hotelovej izbe, všetko tak, ako má byť v správnej poviedke. Takých napísal Jerome David Salinger niekoľko desiatok, ani príliš veľa, ani príliš málo, tak akurát na to, že jeho spisovateľská kariéra trvala sotva dvadsať rokov. A hoci jej vrcholom bol jeho jediný román Kto chytá v žite – slovko kultový je dosť sprofanované, v súvislosti s touto bibliou americkej mládeže 60. rokov je však namieste – aj jeho kratšie prozaické útvary sú dodnes na celom svete veľmi populárne. Deň ako stvorený pre banánové rybky je úvodným textom výberu Deväť poviedok. Salinger však s písaním náhle skončil, už niekoľko desaťročí nič nevydal, sláva mu je na ťarchu a žije v ústraní a strachu pred verejnosťou. Pred týždňom, na Nový rok, sa dožil 90 rokov. Dobrý dôvod siahnuť po jeho knižke. Deň ako stvorený pre J. D. Salingera.