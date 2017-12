Ďalší návrat Blaha Uhlára

Svoj návrat medzi bardov slovenského amatérskeho divadla dokladá známy režisér do tretice s inscenáciou Nádych.

8. jan 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková





Po Výhľade a Plazení naštudoval súbor Disk z Trnavy inscenáciu Nádych. Ak nás názvy hier lákajú hľadať nejaké skryté významy, tak možno aj preto, že štátne štruktúry vychádzajú režisérovi Blahovi Uhlárovi po čase v ústrety s finančnou podporou. Inak by asi nič nevzniklo. Bodaj by sa aspoň toľko ušlo všetkým, čo u nás vedia robiť divadlo.

Do súboru Disk sa Uhlár vrátil po takmer pätnástich rokoch. Výrazne doň zasiahol inscenáciami v prelomových osemdesiatych rokoch minulého storočia. V nových spomenutých hrách stále uplatňuje princíp autorského divadla, hľadá to, čo chcú herci sami povedať, aj s rizikom, že nie vždy čo povedať majú a vedia, a zároveň s vierou, že v živote je vždy čo povedať. Či už slovom alebo pohybom, samým sebou. A to je on.

Spôsob tvorby je to teraz krehko–čarovný predovšetkým v tom, že priťahuje mladých. V Nádychu sa predstavuje celá plejáda mladých ľudí, ktorí chcú chcú hrať a hrajú. Uhlárova metóda pre nich slúži ako alternatívna škola herectva. A on sa s prihliadnutím na seba drží toho, čo kto prinesie. V kombinácii so surovinami z kuchyne tých skôr narodených diskárov môžu vznikať uchopiteľnejšie polohy a témy. Napríklad ľúbostný vzťah starého muža a mladého dievčaťa, problém materstva či večná sila inkvizície.

Uhlár si dokáže užiť tragikomédiu, no uspokojí sa s jej fragmentami. Akoby stále len čakal, čo (kto) príde. V najnovšom Disku to vyvoláva dojem, akoby prešľapoval na jednom mieste. Kto povie, čo bude ďalej?