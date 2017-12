Rick Astley vystúpi v Bratislave

Rick Astley In Concert je názov koncertného programu, s ktorým vystúpi anglický spevák Rick Astley 23. januára v športovej hale na bratislavských Pasienkoch.

7. jan 2009 o 17:48 TASR

BRATISLAVA.

V programe bude dominovať pieseň Never Gonna Give You Up z augusta 1987, ktorá viedla päť týždňov anglický rebríček. Získal za ňu cenu britského gramofónového priemyslu za najlepší britský singel roku 1987. Rick je známy výbornými koncertmi, dokladom toho je aj cena MTV Europe Awards 2008 za najlepší koncert v histórii.

Známe ocenenie glóbus s logom MTV na pružine - si prevzal 17. decembra 2008. Do Bratislavy príde po decembrových koncertoch v Írsku, od marca bude účinkovať v Nemecku, kde začína koncertom v Dortmunde v známej Westfalenhalle.

Spevák Rick Astley začínal ako bubeník v roku 1983 v skupine Give Way. Rok nato, už ako spevák prišiel do skupiny FBI. Tu si ho vo februári 1985 pri vystúpení všimol Pete Waterman, ktorý mu ponúkol sólovú dráhu v Londýne. Účinkoval na nej od júla 1987. Mesiac nato vychádza singel so skladbou Never Gonna Give You Up. V novembri 1987 vydal debutový album s názvom Whenever You Need Somebody. Bol úspešný a dostal sa na prvú pozíciu v rebríčku albumov.

V anglickej TOP 30 mal Rick Astley desať piesní, hitmi boli Whenever You Need Somebody, When I Fall In Love a Together Forever. Jeho spevácku dráhu dokumentuje šesť štúdiových albumov, šiesty s názvom Portrait vyšiel v januári 2005. K diskografii patrí aj sedem kompilačných albumov, ten siedmy Rick Astley Platinum & Gold Collection vyšiel v marci 2004.