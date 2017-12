Skupina U2 pracuje na hudbe k muzikálu o Spidermanovi

Legendárna írska skupina U2 pracuje popri novom štúdiovom albume No Line On The Horizon aj na muzikáli o Spidermanovi, v rozhovore pre magazín Q to potvrdil gitarista kapely The Edge.

8. jan 2009 o 12:52 SITA

BRATISLAVA. "Máme už napísaných množstvo piesní. Dúfam, že muzikál bude mať premiéru ešte tento rok," uviedol 47-ročný muzikant a dodal, že Spidermana uvidia diváci pravdepodobne na slávnom newyorskom Broadwayi. Podľa slov The Edga bude muzikál sprevádzať živá rock 'n' rollová skupina a nie orchester. Pod produkciu diela sú podpísaní aj scenárista Glenn Berger a režisérka Julie Taymor. Informáciu zverejnil server angryape.com.