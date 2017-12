Stav Milana Rúfusa je stabilizovaný

Za hospitalizovaného básnika dnes prevzala vysoké štátne vyznamenanie jeho manželka.

9. jan 2009 o 0:00 Alexander Balogh, (ba)





BRATISLAVA. Zdravotný stav významného slovenského básnika Milana Rúfusa, ktorý je už druhý týždeň v nemocnici, je stabilizovaný. Pre SME to dnes uviedla Rút Geržová, hovorkyňa Fakultnej nemocnice. „Pán Rúfus je od 28. decembra hospitalizovaný na I. internej klinike Fakultnej nemocnice Staré Mesto, kde mu poskytujú všestrannú zdravotnícku starostlivosť. V súčasnosti postupne absolvuje všetky potrebné vyšetrenia,“ povedala Geržová.

Básnikovi, ktorý 10. decembra oslávil osemdesiate narodeniny, dnes pri príležitosti výročia vzniku samostatného Slovenska prepožičal prezident republiky Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj krajiny. Vysoké štátne vyznamenanie prevzala z rúk prezidenta básnikova manželka. Je to ďalšia pocta výnimočnému autorovi, ktorý je laureátom mnohých domácich a zahraničných cien vrátane počínajúc Štátnou cenou za literatúru cez Rad T. G. Masaryka až po ocenenie Crane Summit 2008, ktoré získal pred necelým mesiacom.

Rúfus je autorom vyše dvadsiatich básnických zbierok, desiatich kníh pre deti a viacerých esejí. Pri vydaní zbierky Báseň a čas v roku 2005 vyhlásil, že je to jeho rozlúčková kniha, no o dva roky na ňu nadviazal zbierkou Vernosť. Jeho diela sú preložené do mnohých jazykov.