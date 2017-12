Stotisíc animovaných chlpov

Koncom januára uvidíme prvý český film, vytvorený čisto 3D animáciou.

9. jan 2009 o 0:00 (sita, kv)

BRATISLAVA. Noví členovia rodiny animovaných postavičiek sa volajú Koza a Kubo. Ich Kozie príbehy budú mať v našich kinách premiéru 22. januára. V Česku je tento film trhákom, doteraz ho videlo vyše dvestotisíc ľudí.

Kritikom sa až tak nepozdáva. Hovoria skôr o ukážke možností softvéru, ktorá v honbe za technickou dokonalosťou zabúda na dobrý príbeh. Nejaký príbeh však predsa má: o Koze, ktorá dedinského mládenca Kuba sprevádza na ceste do stredovekej Prahy. „Väčšina povestí má formu anekdoty, krátkeho príbehu alebo histórie miesta či osôb bez veľkého dejového oblúku. Tie, ktoré v sebe dramatický oblúk majú, by bola škoda odhodiť len preto, že v scénári už je zakomponovaná povesť z iného obdobia,“ bráni v tlačových materiáloch nesúrodosť príbehu Jan Tománek, producent, režisér a scenárista filmu. Je to prvá celovečerná snímka v Česku, vytvorená 3D animáciou – technikou, ktorú preslávil americký film Toy Story z roku 1995. Tím, ktorý Kozie príbehy vytvoril, mal pritom iba desať ľudí. Len v štúdiu pracovali dva roky a počítačovou myšou prešli vyše 10-tisíc kilometrov.

Aj ďalšími číslami chceli tvorcovia zapôsobiť. Prvý záber má symbolicky 1380 obrázkov, pretože v roku 1380 sa v kronikách objavili prvé zmienky o Staromestskom orloji. „Počas nakrúcania nevydržalo náročnú prácu sedem pevných diskov, dva monitory a traja animátori,“ píše distribútor. Najviac sa animátori pohrali s hlavnými hrdinami. Ich Koza má vyše stotisíc chlpov, rozhýbalo ju sto ovládačov.

Animátorov z Česka však v našich kinách predbehnú Belgičania. Ich Cesta na mesiac bude mať u nás premiéru 15. 1.