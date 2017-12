Clint Eastwood pokúšal diabla

Americký filmový veterán sa už nepotrebuje za každú cenu páčiť trinásťročným divákom.

10. jan 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Aj Clint Eastwood bol niekedy nezamestnaný. Ten Clint, čo má dnes v kine Výmenu, ďalší film zo svojho nekonečného zoznamu.

Ale vtedy nemal ešte ani tridsať rokov. Štúdio Universal ho prepustilo, a on nemal ani možnosť hrať, ani 75 dolárov, čo za hranie (zväčša v béčkových filmoch) dostával.

Ale Clint nerád veci kazí, najmä sám sebe. Vtedy, na konci päťdesiatych rokov, mal síce šťastie, lebo televízia CSB si ho vybrala do seriálu Rawhide. Potom však už chcel o sebe rozhodovať viac a správne si myslel, že to pôjde cez réžiu.

„Keď som v roku 1970 začínal filmom Zahraj mi Misty, bolo ešte vzácne, že herci prechádzajú na režírovanie,“ spomína Eastwood vo filmovom časopise Studio. „Štúdio bolo zdržanlivé a donútilo ma, aby som vo filme aj hral. Bez toho, že by mi za režisérsku robotu zaplatilo honorár. Vedel som, že musím dosiahnuť dobrý výsledok, aby som ešte mohol robiť témy, po ktorých som túžil.“

Prvého Oscara dostal Clint za western Nezmieriteľní, v roku 1993. A o chvíľu prišli znovu časy, keď musel chodiť a presviedčať. „Dospel som do štádia, keď moje veci prestali zarábať. Dokonca sa mi zdalo, že pokúšam diabla a hľadám, ako veľmi môžem byť nekomerčný. Nemusím sa za každú cenu páčiť trinásťročným, pätnásťročným divákom!“

Pred ôsmimi rokmi mal problém zohnať peniaze na triler Tajomná rieka. Ten film bol nakoniec úspešný a Sean Penn dostal za hlavnú úlohu Oscara, aj tak však potom o dva roky neskôr musel bojovať znovu. „Chcel som robiť Million Dollar Baby a štúdiu Warner Bros. som povedal: Vôbec netuším, či s tým zarobím. Ale viem, že môžem spraviť film tak, aby ste boli hrdí, že ho máte v katalógu,“ spomínal pre Studio.

Dnes sa zdá samozrejmé, že si tak veril – v ten rok jeho film vyhlásili americkí akademici za najlepší a Oscara dostal aj on (za réžiu), aj Hilary Swank v hlavnej úlohe.

Minulý rok prišiel Clint Eastwood do Cannes a povedal, že sa ešte stále nebojí súťažiť. Priniesol teda film Výmena. Odpočuli sme tam telefonát jednej americkej novinárky, ktorá volala do svojej redakcie a oznamovala: „Práve som sa dostala na tlačovku s Angelinou Jolie!“

Sympatický Clint by jej to asi nezazlieval, lebo o svojom povolaní hovorí: „Režisér je len časť tímu. Ten, čo máva zástavou a povzbudzuje celú bandu, aby zaútočila na kopec. Niekedy sa mu to podarí, niekedy nie.“