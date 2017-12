Akčný hrdina pred osemdesiatkou

Kým v našich kinách sa dá práve vidieť Eastwoodova Výmena, ale v Amerike už mal začiatkom roka premiéru jeho nový film Gran Torino.

10. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Môže byť niekto akčným hrdinom pred osemdesiatkou? Keď uvidíte najnovší film Clinta Eastwooda Gran Torino, pochopíte, že je to možné. A nevyznie to ako paródia.

Kritici sú jeho posledným filmom, ktorý režíroval a zahral si v ňom hlavnú úlohu kórejského veterána, nadšení. Pripomínajú, že v ňom Eastwood oprášil postavy zo svojich starých kovbojských klasík. Keď čelí jednému zo zločincov, hovorí: „Vyvŕtam do tvojej hlavy dieru a potom zaspím ako dieťa“, a my mu veríme vďaka jeho extrémne chladnému výrazu v tvári takmer všetko.

Gran Torino je príbehom starého muža Walta Kowalského, pre ktorého je jedinou útechou pitie piva na verande a jeho staré, ale vyleštené auto zaparkované v garáži pri dome. To zohrá vo filme symbolickú a dôležitú úlohu.

Waltovi práve zomrela žena, nerozumie si so svojou rozmaznanou rodinou a jeho štvrť zaplavili ázijskí migranti. Tí ľudia, proti ktorým bojoval a zabíjal v americko-kórejskej vojne začiatkom päťdesiatych rokov. Eastwood vyskladal napínavý príbeh, ktorý popisuje prerod starého drsného muža s prísnou morálkou, ale pribrzdeného zadubenosťou a rasistickým videním sveta, ktorý na sklonku života dal svojmu žitiu nový zmysel. A cesta vedie cez priateľstvo a ochranu Hmongov, ktorých sužuje násilie mladíckych kriminálnikov.

„Gran Torino je meno Forda z roku 1972 a je to symbol osobnosti, ktorú hrám. Nie je veľa zaujímavých úloh pre mužov, ako som ja. To, čo prežíva Kowalski, ktorý sa cíti na okraji spoločnosti, je mi blízke,“ povedal pre francúzske Studio Eastwood, ktorý sa po troch režírovaných filmoch vrátil pred kamery.

Naposledy hral v boxerskej dráme Million Dollar Baby (2004). „Bol som šťastný, že som sa ocitol pred kamerou, pretože ide o zvláštnu postavu. Film nie je politicky korektný, ale keby sme nešli do toho naplno, nemalo by to zmysel. Je to príbeh znovuzrodenia,“ dodal.