Vo veku 65 rokov zomrel britský spevák Dave Dee

Vo veku 65 rokov zomrel v piatok ráno britský spevák Dave Dee. Podľa jeho rodiny mal rakovinu, s ktorou hudobník bojoval tri roky.

9. jan 2009 o 18:28 SITA

BRATISLAVA. Ani po tom, čo mu zákernú chorobu diagnostikovali neprestal koncertovať.

Dave Harman, ako znie rodné meno tohto umelca, odštartoval muzikantskú kariéru v skupine Dave Dee and the Bostons, no výrazne sa presadil až ako člen formácie Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich. Práve táto skupina mala na konte množstvo hitov, z ktorých až osem (napríklad Hold Tight!, Bend It!, Save Me) sa dostalo do Top 10 britského rebríčka singlov. Najväčším hitom kapely bola pieseň The Legend of Xanadu.

V rokoch 1965 až 1969, keď na ostrovoch dominovali The Beatles, strávili Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich v singlovom rebríčku viac týždňov ako ktorékoľvek iné hudobné združenie s výnimkou spomenutých "chrobákov". Poslednou nahrávkou skupiny bola kompilácia 22 hitov s názvom Best Of, ktorá vyšla v roku 2008.

Informáciu zverejnil server gigwise.com.