Gaynorová po 30 rokoch chystá pokračovanie hitu I Will Survive

9. jan 2009 o 19:32 ČTK

BRATISLAVA. Americká speváčka Gloria Gaynorová, známa vďaka hitu I Will Survive zo 70. rokov, chystá na jar jeho pokračovanie. Toho by sa jej fanúšikovia mali dočkať v marci. Speváčka, ktorá pricestovala do Bratislavy na sobotný Ples v opere, to dnes povedala novinárom.

"Po 30 rokoch, čo som ľuďom hovorila I Will Survive, im chcem teraz povedať ako," povedala Gaynorová. Jej nová skladba sa má volať He Gave Me Life, I Will Survive (On mi dal život, ja prežijem), nebude však v štýle diskohudby, ale gospelu.

Tomu sa totiž bývalá kráľovná diskoték v súčasnosti venuje a tento rok chystá aj nový album. Budú na ňom tradičné gospely i piesne, čo si napísala sama. Diskohudbe však zostáva verná. "Samozrejme, že stále počúvam disko, keď si chcem zatancovať," poznamenala speváčka, ktorej cestu na vrcholy hitparád v roku 1974 otvoril hit Never Can Say Goodbye.

Jej najväčší hit I Will Survive paradoxne nevznikol pre jej zlomené srdce, v tom čase však mala zdravotné problémy. Počas vystúpenia spadla a zranila chrbticu natoľko, že sa ráno zobudila dočasne ochrnutá. "Nahrala som tento song pre každého, ktorý má v živote problémy pre ľudí, čo čelia depresii, aby im vlievala nádej," spomínala Gaynorová.

I Will Survive znie v éteri dodnes, aj poslucháči najväčšieho slovenského rádia ho v roku 2007 zaradili do stovky najväčších hitov všetkých čias. Ženské časopisy ho odporúčajú na liečbu zlomeného srdca, patrí k obľúbeným hitom na karaoke. Gaynorová zaň získala aj cenu Grammy.

Speváčka v sobotu slávnostne otvorí 9. ročník plesu v opere. Spomenula si, že bývalé Česko-Slovensko navštívila niekoľkokrát a kúpila si tu nádherný krištáľ. Počas súčasnej návštevy chce ochutnať aj tunajšie špeciality, keďže sa vraj rada inšpiruje inou kuchyňou.

Speváčka, ktorá tento rok v septembri oslávi okrúhle 60. narodeniny, veľa zo súkromia novinárom povedať nechcela. Prezradila, že v minulosti bola vydatá, v súčasnosti žije vo svojom rodisku New Jersey a deti nemá. Už dávnejšie však priznala, že obdobie na vrchole svojej kariéry považuje za hriešne. Aj dnes podotkla, že po tom, čo sa stala kresťankou, sa jej život začal uberať iným smerom.