Portál Zlatých glóbusov omylom vyhlásil Anne Hathaway za víťazku

Organizátori udeľovania Zlatých glóbusov sa ospravedlnili americkej herečke Anne Hathaway za nedorozumenie, ktoré vzniklo na oficiálnej stránke organizátorov.

10. jan 2009 o 19:10 SITA

BRATISLAVA.

Na zozname nominovaných sa pri jej mene objavil hviezdička, na základe ktorej by sa stala víťazkou kategórie o najlepšiu herečku, aj napriek tomu, že Zlaté glóbusy udelia až v nedeľu v noci. "Systém nedopatrením označil jedného z nominovaných za víťaza. Technik urobil chybu v procese prípravy stránky na nedeľné udeľovanie. Problém sme následne odstránili," uviedol vo svojom oficiálnom stanovisku internetový portál Zlatých glóbusov.

Dvadsaťšesťročná Hathaway získala nomináciu za úlohu vo filme Rachel Getting Married. V rovnakej kategórii je nominovaná aj šťastná, niekoľkonásobná matka Angelina Jolie za snímku Changelling, legendárna Mery Streep za film režiséra Johna Patricka Shanleyho Doubt, Kristin Scott Thomas za I've Love You So Long či Kate Winslet za snímku Revolutionary Road. V nedeľu pôjde o v poradí šesťdesiate šieste udeľovanie prestížnej ceny.

Informoval o tom britský spravodajský portál news.bbc.co.uk.