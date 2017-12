Filmový svet prišiel o G. Cravenneho

Zakladateľ filmového ocenenia Cézar, ktoré udeľuje francúzska Filmová umelecká akadémia a jeden z pionierov styku s verejnosťou vo Francúzsku, Georges Cravenne, skonal v sobotu 10. januára v Paríži vo veku 94 rokov.

12. jan 2009 o 13:31 TASR

PARÍŽ. Zakladateľ filmového ocenenia Cézar, ktoré udeľuje francúzska Filmová umelecká akadémia (L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma) a jeden z pionierov styku s verejnosťou (public relations) vo Francúzsku, Georges Cravenne, skonal v sobotu 10. januára v Paríži vo veku 94 rokov. Informovali o tom francúzske médiá s odvolaním sa na zdroj z rodiny. Presnú príčinu smrti zdroje neuviedli. Pohreb je stanovený na stredu 14. januára na parížskom cintoríne Montparnasse.

"Stratou Georgea Cravenna prišiel filmový svet o jedného zo svojich veľkých priateľov, veľkú osobnosť francúzskeho filmu a jeho podporovateľa, milovníka umenia a médií," zdôraznil hovorca Elyzejského paláca v Paríži. Ministerka kultúry Christine Albanelová vyzdvihla v Cravennovi "jednu z popredných postáv francúzskeho filmu a ocenila v ňom veľkého profesionála, ktorý zohral rozhodujúcu úlohu pri rozvoji umenia prezentovaného na striebornom plátne.

Filmová umelecká akadémia vzdá Cravennovi poctu 27. februára.

Georges Cravenne, vlastným menom Joseph Raoul Cohen, sa narodil 24. januára 1914 v tuniskom Kairouane.

Profesionálnu dráhu začínal v roku 1935 ako novinár kritik v časopise Ciné-Magazine, neskôr v denníku France-Soir založil rubriku venovanú filmovému umeniu. Už v roku 1937 sa podieľal na vytvorení Ceny Louisa Delluca za najlepší francúzsky film. Louis Delluc (1890-1924) bol francúzsky scenárista, režisér a filmový kritik.

Počas francúzskeho hnutia odporu Résistance v čase druhej svetovej vojny sa Cravennovi podarilo uniknúť Gestapu. Po oslobodení v roku 1946 sa podieľal na založení oblasti styku s verejnosťou vo Francúzsku. Stal sa tlačovým tajomníkom významných postáv európskeho filmu, akými boli Jean Renoir, Henri-Georges Clouzot aj Brigitte Bardotová.

V 50. a 60. rokoch 20. storočia organizoval filmové podujatia na podporu filmu a v 50. až 70. rokoch 20. storočia pomohol dostať sa do kín filmov, ktoré dodnes francúzska filmografia označuje za veľké, ako napríklad La Grande Vadrouille alebo Le Corniaud.

Cravennovu tretiu manželku Danielle Batisseovú zastrelil jeden z príslušníkov špeciálnych policajných síl 18. októbra 1973 na letisku Marignane v Marseille, keď sa pokúsila uniesť lietadlo Boeing 727 na protest proti uvedeniu filmu Les Aventures Rabbi Jacob. Túto francúzsko-taliansku komédiu považovala za antisemtiskú. Georges Cravenne, ktorý filmu pomáhal do filmových sál, potom prehral súd s francúzskym štátom.

V roku 1974 z jeho iniciatívy vznikla Filmová umelecká akadémia, ktorej úlohou bolo každý rok udeľovať ceny s názvom Cézar (César) za najlepší film, najlepšieho herca. Hlavným cieľom udeľovania cien Cézar je upriamovať pozornosť divákov aj distribútorov na najpozoruhodnejšie francúzske filmy a tým ich podporiť. Popri tom ide aj o mapovanie francúzskej filmovej tvorby. V ostatných rokoch sa do popredia dostáva aj propagovanie európskych filmov v konkurencii najmä s americkou produkciou. Prvé odovzdávanie cien Cézar, ktorého prezidentom bol Jean Gabin, sa uskutočnilo 3. apríla 1976. Georges Cravenne zastával funkciu generálneho tajomníka akadémie do svojich 90 rokov. S jeho menom sa spája aj zrod Profesionálnej a umeleckej divadelnej asociácie a s ňou súvisiacim ocenením Moliere za divadelnú tvorbu. Nezabudol ani na televíznych producentov, pre ktorých založil ocenenie Les 7 d'Or. Od roku 1985 sa cena 7 d'or (alebo Sept d'or, Sedem zlatých) udeľuje francúzskym televíznym tvorcom, organizátorom podujatia je televízny programový časopis Télé 7 Jours.

"Oskary, myslím, vznikli v roku 1927. Mal som vtedy 13 rokov a už vtedy sa mi tá postava, nie z mäsa a kostí, ale z bronzu a pozlátená so svetovou povesťou, stala obsesiou. Bola to žiarlivosť? Začala vo mne klíčiť myšlienka, aby vznikol francúzsky pendant a klíčila až do dňa, keď prevážilo meno môjho priateľa Césara (César Baldaccini), geniálneho sochára a s ním aj jeho sošky. Oskar, Cézar päť písmen, čo sa hodili k sebe natoľko, až vznik Cézara sa ukázal byť zákonitým pre väčšiu podporu filmu v Európe", povedal neskôr Cravenne.

Georges Cravenne získal viacero vyznamenaní, tým ostatným je vysoký dôstojník Čestnej légie, ktoré prevzal v júli 2008.

