Zlaté glóbusy: Raz to predsa len vyjde

Novinári v Hollywoode rozhodli a oceňovali. Medzi priemernými víťazmi Zlatých glóbusov zažiaril návrat Mickeyho Rourka.

13. jan 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Raz­dva by mohol vzniknúť dojem, že tentoraz bola okolo Zlatých glóbusov zúrivá súťaž. A ešte aj napínavá a zaujímavá.

Vznikol by, keby sme verili svetovým médiám, lebo tie vyťahovali a tipovali samé príťažlivé mená. Každú chvíľu. Bude to Brad Pitt, Sean Penn alebo Mickey Rourke? Angelina Jolie alebo Meryl Streep? David Fincher alebo Ron Howard?

Aspoň slávnosť bola

Minulý rok to bolo jasné, pretože najvzrušujúcejším rébusom bolo, či Zlaté glóbusy budú mať aj svoju slávnosť. Nemali, bez štrajkujúcich hercov a režisérov ju nebolo pre koho robiť. Bolo to smutné, samozrejme. Rovnako smutný by však mohol byť aj pozornejší pohľad na pätice nominových, ktorých zahraniční novinári v Hollywoode vybrali do súťaže tentoraz.

Dnes, po výsledkoch, by sme sa asi mali tešiť na chvíľu, keď do kín príde Slumdog Millionaire. Lebo to je víťaz Glóbusov. Vyhlásili ho za najlepšiu drámu, Danny Boyle je najlepším režisérom, cenu dostal aj scenár a hudba.

Happyend s happyendom

Zahraniční novinári sa nedali strhnúť americkým volebným rokom a obišli prezidentskú drámu Frost/Nixon. Viac ich zaujal príbeh chudobného chlapca v Indii, pretože Slumdog Millionaire rozpráva o ňom – ale iba s presne naváženými emóciami, a happyendom.

Medzi komédiami bol schovaný šarmantný film V Brugách. Colin Farrell v hlavnej úlohe Glóbus má, ale tam sa oceňovanie originality skončilo. Za najlepšiu komédiu určili allenovku Vicky Cristina Barcelona.

Woody Allen je sympaťák a taký je aj jeho film. Tentoraz nie je nadpriemerný, ale príbeh ťahal z hlbších miest ako jeho ďalší súperi. Komédia Po prečítaní spáľte od bratov Coenovcov je síce milá, ale bezobsažná, a muzikálna Mamma Mia! nebezpečne šmrncnutá gýčom.

Zvyknúť si vyhrávať

Popritom všetkom sa pravidelne vytvára dojem, že Glóbusy naznačujú víťazov Oscarov. O pár dní uvidíme, či americkí akademici našli pri zostavovaní nominovaných aj iné filmy.

Zopár tipov od novinárov v Hollywoode by si však v každom prípade mohli ponechať. Celkom dobre sa pozerá na Zlatý glóbus v rukách Mickeyho Rourka, ktorý sa po čase vrátil s veľkou úlohou – vo filme The Wrestler.

Príbeh zlomeného boxera podporila aj záverečná pesnička. To bol dôvod oceniť, pätnásť rokov po Philadelphii, aj Brucea Springsteena.

Trailer k filmu The Wrestler

No a konečne sa našiel ešte jeden dôvod – odmeniť herečku Kate Winsletovú. Päťkrát nominovanú na Glóbusy, päťkrát nominovanú na Oscara. „Nie som zvyknutá vyhrávať,“ povedala, keď si brala Zlaté glóbusy za filmy Núdzový východ a The Reader. To nie sú aj iné talenty. Ale nádejne vyzerá aspoň to, že niekedy to predsa len vyjde.