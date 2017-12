Milionár z chatrče víťazí. Ale prečo?

Čítať nevie, ale v televíznej súťaži ide na milión. Príbeh o Indovi zo slumov zbiera ceny.

13. jan 2009 o 0:00 Miloš Krekovič

Vyzerá to, akoby sa zbratali Hollywood a Bollywood, Amerika s Indiou. Milionár z chatrče, hrdina filmu Dannyho Boylea je totiž Ind. Je to outsider, vyrastal v slumoch a nikdy nechodil do školy. Všelikde však bol, všeličo zažil. Ako Forrest Gump, akurát v tmavšom vydaní.



Bez priateľa na telefóne



Milionár je televízna súťaž, v ktorej sa rátajú vedomosti. Mladého muža bez vzdelania v nej preto zo začiatku podceňujú. Všetko sa mení, ako stúpa k otázke za milión. Bez priateľa na telefóne, bez jedinej chyby. So zatajeným dychom ho sleduje celá krajina. Je to génius, podvádza, či má šťastie? Alebo, ako naznačuje anketa na začiatku filmu, to sa s nami iba zahráva scenárista?



Predlohou pre scenár bola kniha – napísal ju Vikas Swarup, indický spisovateľ a diplomat. Osobne sa vraj túlal bombajskými ulicami a od detí na ulici vyzvedal, čo sa dalo. Pôvodný nápad, ktorý by bol nosný, však scenár filmu rozriedil. Dve hodiny je dosť a výsledkom je nuda. Exotika, romantika a kvalitný soundtrack dojem nezachránia.



Súcit s Indiou



Na Zlatý glóbus za scenár je tu priveľa klišé Príklad? Strápený hrdina blúdi Bombajom, keď v miliónovom dave zazrie svoju vyvolenú. Tá mu vzápätí uniká, nie prvýkrát a, samozrejme, o vlások.



Režisér Danny Boyle už má za sebou snímky Trainspotting či Sunshine – lenže tu pôsobí ako debutant, ktorý chce za každú cenu zaujať. Sú to však najmä kritici, kto film cení. „Slumdog Millionaire je prvé majstrovské dielo o globalizácii,“ napísal denník Wall Street Journal. Schválil by ho aj sám Charles Dickens, tvrdí o posolstve filmu Washington Post.



O čo ide kritikom



O pohnútkach kritikov a porotcov môžeme preto špekulovať. Mohlo ísť o súcit s krajinou po tohtoročných útokoch teroristov. Mohlo sa ozvať svedomie. Takých scén je vo filme niekoľko: mladí študovaní Indovia riešia problémy zákazníkov západných firiem – síce s bezchybnou angličtinou, ale za smiešny plat.



To posolstvo je fajn. Svet, v ktorom žijeme, je globalizovaný, nevšímavosť k tomu, čo sa deje na jeho druhom konci, sa nevypláca. Iná vec je distribúcia. V USA už príbeh z Bombaja dávno premietajú. V Indii štartuje až o týždeň, kiná na druhom konci sveta musia počkať.