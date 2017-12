Úlet, ktorý nie je na zahodenie

Značka Ooops! to má rozohrané už nielen v televízii, ale aj v divadle.

13. jan 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková





Na začiatok riadne zadymili celý priestor. Potom si, hľadajúc blondínu v šiestom rade, omrkli hľadisko - predsa len, čosi také, ako pripravili, je nové aj pre nich samých, tak ktovie, čo za diváctvo to vydrží. No a nakoniec, s trochou rozpačitosti, ktorá k novej skúsenosti patrí, začali hrať svoj kabaret.

René Štúr a Sveťo Malachovský sú hercami z Radošinského naivného divadla, ale aj známou-neznámou dvojicou zo zábavnej televíznej relácie Ooops! Nakrútili spolu zopár jej častí, na ktoré mali aj celkom dobré ohlasy. Pozvanie do Štúdia L+S pripraviť predstavenie vo vlastnej produkcii prišlo v období, keď už televízna relácia nebeží a nové možnosti sa len hľadajú. A tak dvojica vlastne nadväzuje v divadle na svoje televízne skeče.

Vo svojom divadelnom predstavení Ooops! Workshop, ktoré malo predpremiéru na Silvestra, sa dvojica chytila svojich tém zo života, a nie bez odvahy. Dvaja herci, ktorí opustili školu herectva a operného spevu skôr, než dostali do rúk diplomy, sa rozhodli hrať o tom, čo všetko sa skrýva za povolaním zvaným herectvo. Snažia sa divákov presvedčiť, že hercom by mohol byť v živote každý, ale zároveň chcú aj dokázať, že nie je herec ako herec.

K scénickému vyjadreniu im stačia ľahké konštrukcie kociek, vyplnené plochami bielej látky s otvormi. Cez ne sa divákom objavujú, skrývajú sa za nimi, prosto, využívajú ich k veci, stáva sa aj premietacou stenou pre projekciu, v ktorej približujú aj svoje televízne podoby. Nijaké veľké výtvarné haló, no rozhodne ich v čistej hre neruší.

Na javisko prichádzajú oblečení len v čiernom, prakticky bez rekvizít a na tému herectvo rozohrávajú rôzne voľne prepájané skeče. Napríklad, čo prežíva herec, keď mu zlyhá na javisku technika, ako možno s hereckou prípravou zvládnuť náročnú rodinnú situáciu, alebo čo by vás mohlo čakať na hereckom konkurze, či ako to vyzerá v dabingovom štúdiu, dokonca, ako sa vyrába divadelná smrť v opere alebo v muzikáli.

V hereckom remesle sú chlapci doma - skúsili si ho už v živote z viacerých strán. Dobre spievajú, aj pohybom sa vyjadrujú s istotou. Ak k tomu prirátame pôvodnú hudbu a zvukové efekty (chlapcov z kapely Mango Molas) a tiež fakt, že dvaja herci si divadlo vymýšľajú a režírujú sami, treba uznať, že Ooops! má čosi do seba. Vždy by mohlo mať aj viac, ale je skrátka sympaticky uletené.

Ak by to aj nebol presne váš typ humoru a chvíľami by ste sa mohli v jeho logike stratiť, táto značka nie je na zahodenie. A začína to mať celkom slušne (občas aj menej slušne) rozohrané.