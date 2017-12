Zomrel Dylanov zlosyn

V Marylande zomrel vo veku 69 rokov chlapík menom William Zantzinger. Jeho smrť by si svet nevšimol, nebyť piesne Boba Dylana s názvom The Lonesone Death Of Hattie Carroll.

13. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. William Zantzinger zabil úbohú Hattie Carroll palicou obkrútenou okolo prsta s diamantovým prsteňom, spieva Bob Dylan v jednej zo svojich najznámejších protestných piesní, ktorú napísal pre album The Times They Are A-Changin.

Podľa amerického magazínu Rolling Stone dvadsaťštyriročný Zantzinger, majiteľ veľkej tabakovej plantáže, udrel v roku 1963 v baltimorskom hoteli čiernu servírku Hattie Carroll palicou do hlavy a ramien, pretože ho neobslúžila dosť rýchlo. Rozrušená 51-ročná barmanka, ktorú sužovalo choré srdce, onedlho skolabovala a zomrela.

Opitého Zantzingera zbalila polícia a obvinila z neúmyselnej vraždy. Pitva potvrdila, že černoška a matka 11 detí zomrela na vnútorné krvácanie v mozgu, ale vyšetrenie ukázalo, že sa na jej hlave nenašla stopa po údere predmetom. Zantzinger s dobrými kontaktmi na policajtov a súdnictvo nakoniec zaplatil 25-tisíc dolárov a odsedel si iba šesť mesiacov.

Dylan si o tomto prípade prečítal v novinách a následne zložil pieseň o zlom zaobchádzaní belochov s černochmi v USA. Hudobní kritici považujú The Lonesone Death Of Hattie Carroll za jeden z jeho najlepších protestných songov, ktorý dodnes výstižne rozpráva o vtedajšom porušovaní ľudských práv, hoci po obsahovej stránke si podľa nich Dylan fakty prispôsobil svojmu príbehu - je známe, že vinník obeť neubil na smrť, ako sa spieva v jeho piesni.

„Dylanovým zámerom nebolo postupovať podľa faktov, ale upozorniť na neprávosť a korupciu,“ napísal vo svojej knihe Behind The Shades kritik Clinton Heylin, ale dodáva, že „aj keď je pieseň veľkým dramatickým dielom, neospravedlňuje to Dylana, že po 36 rokoch skresľuje úbožiaka Zantzingera na svojich koncertoch“.

Zantzinger mal problémy so zákonom aj v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch, keď išiel do basy za finančné a majetkové podvody. Dylanovu pieseň dlhé roky odmietal komentovať. Podarilo sa to až spevákovmu životopiscovi Howardovi Sounesovi, ktorý z neho v roku 2001 vymámil zopár viet. „Dylan je nula a syn kurvy. Je to špina, ktorá znečisťuje svet. Mal som ho zažalovať a strčiť do basy,“ povedal. Nikdy to však neurobil.

Zantzinger je mŕtvy, ale veľavravná pieseň o ňom žije dodnes, veď Dylan ju stále spieva na svojich koncertoch. Legendárny hudobník opustil folkové obdobie v polovici šesťdesiatych rokov a „elektrifikoval sa“. K protestným piesňam sa neskôr vracal sporadicky, ako to bolo v prípade kauzy nespravodlivo odsúdeného čierneho boxera Hurricane Cartera, o ktorom napísal v roku 1975 epickú skladbu Hurricane.