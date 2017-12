Ledgerov Zlatý glóbus dostane jeho dcéra Matilda

Rodičia zosnulého Heatha Ledgera privítali ocenenie Zlatý glóbus, ktoré získal za úlohu Jokera vo filme Temný rytier, a podľa hercovej matky cenu dostane jeho trojročná dcéra Matilda.

13. jan 2009 o 13:32 SITA

BRATISLAVA. Heathov otec Kim Ledger pre austrálske médiá povedal, že sa cítil "fantasticky", keď sledoval slávnostné odovzdávanie cien doma v Perthe.

"Absolútne fantasticky, aj smutne, ale aj veľkolepo," povedal. "Standing ovations, to bolo úžasné, skutočne ma to zasiahlo priamo do srdca," doplnil.

V rozhovore pre časopis People Ledgerova matka Sally Bell povedala, že cenu časom dajú jeho dcére Matilde. "Dnes je ešte príliš malá, ale postupne bude mať všetky tieto veci. Bude jej to patriť, pretože je jeho súčasťou," vysvetlila. Temný rytier sa začal premietať niekoľko mesiacov po smrti herca, ktorý sa v januári 2008 predávkoval liekmi. Ledger, ktorý zomrel ako 28-ročný, okrem Zlatého glóbusu získal ocenenie Critics' Choice a nomináciu na Screen Actors Guild a očakáva sa, že na budúci týždeň ho nominujú na Oscara.

"Je to fantastické a úžasné dedičstvo pre jeho dcéru. Matilda bude mať okolo seba veľa ľudí, ktorí jej budú rozprávať o talente jej otca a rešpekte, ktorý mal vo filmovom priemysle. Je to obdivuhodný odkaz, ktorý zanechal," povedala Bell.