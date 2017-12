Namiesto Hamleta dnes Činohra SND uvedie Ženský zákon

13. jan 2009 o 13:44 SITA

BRATISLAVA. Pre ochorenie jednej z hlavných predstaviteliek inscenácie Hamlet dnes Činohra Slovenského národného divadla uvedie v novej budove pôvodnú slovenskú hru Ženský zákon. Ako ďalej informovalo PR oddelenie SND, divákom, ktorí už videli alebo nechcú vidieť predstavenie Ženský zákon, vrátia vstupné do troch pracovných dní na predajných miestach, kde boli zakúpené.

Ľudovú veselohru so spevmi a tancami o zásnubách mladých a hnevoch starých od Jozefa Gregora Tajovského do záhoráčtiny prepísali Štefan a Jozef Moravčíkovci. Národné divadlo ju uvádza v réžii Pavla Haspru, v hlavných úlohách so Soňou Valentovou - Hasprovou, Gabrielou Dzuríkovou, Dušanom Tarageľom, Božidarou Turzonovovou, Petrom Trníkom, Máriou Kráľovičovou, Branislavom Bystrianskym či Richardom Stankem. Na javisko SND sa vrátila po vyše dvadsaťročnej prestávke.