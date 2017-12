Album roka majú Amadou & Mariam

Slepé duo z Mali zahrá na inaugurácii amerického prezidenta Baracka Obamu.

14. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA. Najlepší album uplynulého roka nevydali Fleet Foxes alebo Kings Of Leon, ale neznáme africké duo Amadou & Mariam. Hovorí o tom stránka metacritic.com, zahŕňajúca recenzie kritikov z celého sveta, novinka Welcome To Mali, ktorá vyšla koncom minulého roka, tam získala najviac percent zo všetkých albumov.

Slepý pár z Mali, aj takto biografie charakterizujú dvojicu nevidiacich hudobníkov, ktorú tvorí speváčka Mariam Diumbia a jej manžel Amadou Bagayoko. Obaja sú veteránmi africkej hudby, ale svet ich objavil až koncom deväťdesiatych rokov v rámci fenoménu, zvaného world music.

Dnes sú asi jednou z najväčších hviezd tohto žánru vo svete. Ich najnovší album Welcome To Mali podľa recenzií svet world music prerástol a mieri k oveľa širšiemu obecenstvu. Môže za to aj fakt, že jednu z piesní albumu Sabali produkovali Damon Albarn z Gorrilaz a Blur, ktorý ich hypnotickú africkú hudbu obliekol do netradičného multikultúrneho popového kabátu.

Amadou & Mariam nie sú nášmu publiku až takí neznámi. Dvojica sa s kapelou predstavila na Pohode v roku 2007 a jej hodinové vystúpenie patrilo k tomu najlepšiemu, čo na festivale odznelo. Vo všeobecnosti hrajú niečo ako africké blues na spôsob ich kolegov Tinariwen, no ich hudba je oveľa pestrejšia a členitejšia. Amadou je skvelým gitaristom, ktorého hypnotická gitara posúva piesne dopredu s neuveriteľnou ľahkosťou, a Mariam je zasa úžasnou vokalistkou.

Obaja sa zoznámili ešte v sedemdesiatych rokoch v ústave pre slepcov. Manželia vychovali tri deti a popritom hrali a spievali. V rodnom Mali a okolitých krajinách vydali niekoľko kaziet so svojou hudbou, ale presadili sa v Paríži koncom deväťdesiatych rokov. Na ich hudobnom príbehu je zaujímavé, že za úspech vďačia svojim fanúšikom z radov hudobníkov.

Ich album Diamance a Bamako (2003) produkoval Manu Chao, ktorý ich počul náhodou v aute a prihlásil sa, že chce s nimi ihneď spolupracovať. O tri roky neskôr nahrali s nemeckým spevákom Herbertom Gronemeyerom futbalovú hymnu pre majstrovstvá sveta. V roku 2007 zas predskakovali newyorským Scissor Sisters.

Ich príbeh, ktorý sa začal v malijskom meste Bamako, má neuveriteľnú pointu. Dvojica vystúpi 20. januára na inaugurácii nového amerického prezidenta Baracka Obamu, čím chcú Amadou & Mariam ukázať na jeho africké koreňe.