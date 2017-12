Slovensko je v Bruseli maďarská saláma

Česi to už Európskej únii osladili. Svoje predsedníctvo predstavujú obrovskou plastikou, ktorá poburuje členské krajiny.

14. jan 2009





BRUSEL, BRATISLAVA. Zvyčajne prejdú zamestnanci a úradníci halou Rady Európskej únie v Bruseli bez povšimnutia. Medzi vstupnou kontrolou a cestou ku kancelárii dopíjajú rannú kávu či dojedajú croissant. Už niekoľko dní vyzerá ranný stereotyp inak. Zmenila ho obria európska plastika, ktorá odvážne bojuje so stereotypmi členských krajín únie.

Slováci postávajú pod niekoľkotonovou modrou mozaikou 27 členských krajín únie trochu bezradne. Mapa Slovenska je na nej zabalená v bielom papieri a omotaná povrazom vo farbách maďarskej trikolóry. Česká strana tvrdí, že je to zabalený „uherák“, teda maďarská saláma.

Do Budapešti cez žalúdok

Stereotypy Davida Černého

Bulharsko turecké záchody Belgicko čokoládové pralinky Cyprus železný ostrov preťatý na polovicu Česko displej s výrokmi euroskeptického prezidenta Dánsko krajina poskladaná z lega Estónsko moderný kosák a kladivo Fínsko africké zvieratá ako symbol dotovania rozvojového sveta Francúzsko s ceduľou Štrajk Grécko krajina zničená plameňmi Holandsko zatopené, trčia iba minarety Írsko tradičné gajdy Lotyšsko sen o vlastných veľhorách - krajina plná kopcov Litva chlapci v sovietskych uniformách cikajú na Rusko Luxembursko s ceduľkou Na predaj Maďarsko bruselské Atomium z maďarských melónov a čabajok Malta nenápadný kus skaly s miniatúrnym slonom Nemecko diaľnice, ich tvar môže pripomínať hákový kríž Poľsko katolícki kňazi vztyčujú dúhovú vlajku homosexuálov Portugalsko pozostatky kolonializmu Rakúsko zelená lúka s chladiacimi vežami atómovej elektrárne Rumunsko chudobný Draculaland Slovensko zabalená maďarská saláma s maďarskou trikolórou Slovinsko nápis vyrytý v skale: Prví turisti sem prišli v roku 1213 Španielsko kus zeme zo železobetónu Švédsko zabalené v škatuli Ikea Taliansko futbalisti na ihrisku Veľká Británia na mape chýba pre svoj chladný postoj k únii

Niektorí sa pousmejú, že láska ide cez žalúdok, takže slovensko-maďarské vzťahy nie sú až také zlé, akoby si v Bruseli mysleli. Vysvetlenie nenájdete ani v oficiálnej brožúrke, v ktorej je ku každej krajine krátke vysvetlenie. Na stránke Slovenska je iba: autor text nedodal.

Mnohí Slováci, ktorí v Bruseli pracujú, ešte české dielo nevideli. Mozaiku s názvom Entropa slávnostne sprístupnili v pondelok. Naši europoslanci zasadajú tento týždeň v Štrasburgu a slovenský eurokomisár Ján Figeľ lieta medzi Bratislavou, Prahou a Štrasburgom.

„Ani ja som ešte osobne výstavu nenavštívil, ale počul som, že v prípade Slovenska tam došlo k istým nezrovnalostiam, čo sa týka trikolóry. Umelci si zrejme pomýlili číslo domu,“ smeje sa Attila Lancz, asistent europoslanca SMK Arpáda Duku-Zolyomiho.

V rozpakoch sú aj tí, čo už českú mozaiku videli osobne. Niektorí sa zasmejú, iní pohoršene zrýchlia krok.

Negatívne reakcie od začiatku

Už krátko po slávnostnom otvorení prichádzajú českému predsedníctvu negatívne reakcie. Diaľnice, ktoré zobrazujú Nemecko ako automobilovú krajinu, už niektorým pripomínajú svastiku a nadšení nemusia byť ani Poliaci.

Silno katolícku krajinu zosobňujú štyria kňazi, ktorí vztyčujú dúhovú vlajku. Má to byť skrytá kritika prezidenta Lecha Kaczynského a jeho názorov na homosexuálov.

O zobrazení Talianska zasa brožúrka uvádza, že krajina sa „javí ako autoerotický systém senzačného divadla, ktorého vyvrcholenie je v nedohľadne“.

Bulhari už zaslali do Prahy protestnú nótu proti vyobrazeniu ich krajiny ako navzájom prepojených tureckých záchodov, ktoré majú pomôcť „uľaviť si od biedy bulharského materiálneho i duchovného života“.

Slovenskí politici sú chladní

Slovenských politikov zatiaľ necháva plastika chladnými. „Ide o umelecké dielo, ktoré SNS nemá záujem komentovať,“ odpísala v mene predsedu Jána Slotu tlačová tajomníčka strany Jana Benková. Podobne reagoval aj Smer, jeho predstavitelia sa vraj teraz venujú takmer výlučne plynovej kríze.

Člen zahraničného výboru parlamentu Alexander Slafkovský z SDKÚ nemá s plastikou problém. „Je to primerané, najmä z pohľadu toho, čo dokážeme stvárať pri zemepisných názvoch v učebniciach v materinskej reči našich plnoprávnych občanov.“

Slafkovský hovorí, že je to v štýle českého motta „my to Evropě osladíme“, čiže Česi vyťahujú „na svetlo božie to, čo sa snažíme zamiesť pod koberec“.

Česi sa chceli predviesť ako národ, ktorý má zmysel pre humor a nenávidí cenzúru. „Schvaľovali sme bielu mapu, povedali sme si, že nebudeme nič cenzurovať. V každom prípade je to výraz slobody,“ povedal pre ČTK vicepremiér Alexandr Vondra.