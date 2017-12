Nové CD

Rokenrol nafurt: Neil Young, The Doors i retro New Order.

15. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik

Neil Young: Sugar Mountain: Live at Canterbury House 1968

Warner 2008



Kanadský pesničkár postupne vypúšťa nahrávky zo svojich megaarchívov. Minulý rok nám dal záznam z jeho sólového koncertu z roku 1972 a koncom uplynulého roka zas ďalší koncert, ktorý tiež odohral sám tesne pred odchodom zo skupiny Bufallo Springfield a jeho prvou sólovou platňou. Album Sugar Mountain pochádza z koncertu z roku 1968 a zachytáva Neila Younga sprevádzajúceho svoje ranné piesne na akustickej gitare.



Seasick Steve: I Started Out with Nothin and I Still Got Most of It Left

Warner 2008



Je málo bielych bluesmanov, čo dokážu zaujať. Jedným z nich je Seasick Steve, americký hudobník, čo koncom minulého roku vydal album I Started Out with Nothin and I Still Got Most of It Left. Je to už tretia platňa tohto pozoruhodného bluesmana, čo sa učil od Johna Lee Hookera alebo Lightina Hopkinsa. Seasick Steve je samorast, ktorý sprevádza svoje piesne hovoreným slovom, v jednej skladbe aj za pomoci Nicka Cavea a skupiny Grinderman.



The Smiths: The Sound Of The Smiths

Warner 2008



Fanúšikovia tejto britskej legendy si trhajú hlasy. Zasa ďalší výber, nebolo toho už dosť? Najnovšia kolekcia hitov je The Sounds Of The Smiths je určená predovšetkým pre nové generácie obdivovateľov tejto štvorice, ktorá vďaka nevšednému skoro až kantilénovému spevu Morrisseyho a jemnej gitare Johnnyho Marra sa navždy zapísala do histórie svetovej popmusic. Pre fajnšmekrov je určená limitovaná edícia s druhým diskom, zloženým z rarít a b-strán sing?lov.



The Doors: Live At Matrix

Warner 2008



Zdalo sa, že všetky archívy legendárnej americkej skupiny The Doors sú už vyprázdnené, ale najnovší živák Jima Morrisona a spol. hovorí o opaku. Nahrávka vznikla v roku 1967 v San Franciscu dva mesiace po vydaní ich debutového albumu. Zo štyroch nocí v klube Matrix je zostavený tento živák, na ktorom nájdete hity ako Break On Through, Light My Fire, ale aj piesne, ktoré neskôr skončili na ďalších albumoch, ako napríklad neskorší hit kapely People Are Strange. A k tomu zopár bluesových rarít.



New Order: Retro

Warner 2008



Britská kultová skupina New Order, ktorá vládla v osemdesiatych rokoch na ostrovoch, sa rozhodla zostaviť v roku 2003 pozoruhodný boxset so štyrmi CD. Ten teraz vychádza v reedícii. Na prvom sa nachádzajú najväčšie hity skupiny, na druhom najobľúbenejšie skladby fanúšikov, tretie obsahuje klubové remixy a pre štvrtý disk vybrala skupina skladby spolu s frontmanom spriatelenej kapely Primal Screan Bobby Gillespiem. Na výbere zaujme aj boo?klet, zostavený z hlasov členov New Order.