Bono píše do novín, comeback Led Zeppelin nebude, Dohertymu z Babyshambles vyjde nový sólový album a iné novinky.

15. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik, (peb)

Bono z U2 sa stal pravidelným prispievateľom do amerických novín The New York Times. Z tábora U2 vyšla správa, že skupina zahrá 18. februára na vyhlasovaní prestížnych hudobných cien Brit Awards nový singel Get On Your Boots z albumu No Line On The Horizon. Ten by sa mal objaviť koncom februára.

Iggy Pop zo The Stooges bol šokovaný po smutnej správe o jeho spoluhráčovi a priateľa Rona Ashetona, ktorý zomrel 6. januára vo veku 60 rokov. „Veľmi sa nás to dotklo. Bol to skvelý priateľ, brat, hudobník. Je nenahraditeľný, bude nám chýbať,“ povedal.

David Crosby zo skupiny CSN and Y spolupracuje so svetoznámym producentom Rickom Rubinom na novom albume.

Kultová americká skupina Pavement uvažuje o tom, že by mohla mať v tomto roku comeback na festivale Coachella.

Pete Dohertymu z Babyshambles vyjde začiatkom marca sólový zatiaľ bezmenný album. Prvým singlom bude pieseň Last Of The English Roses. Nahrávku produkoval Stephen Street a v jednej skladbe si zahral gitarista Graham Coxon z Blur.

Pet Shop Boys sa pripravujú na vydanie svojho nového albumu Yes, ktorý by sa mal objaviť koncom marca. Zaujímavosťou je, že v niektorých piesňach figuruje gitara Johnnyho Marra, niekdajšieho gitarového génia z The Smiths.

Nahrávací gigant Motown, ktorý dal svetu soulovú hudbu, oslavuje päťdesiate výročie od svojho vzniku. Na značke nahrávali legendy ako The Supremes, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Smokey Robinson alebo The Temptatious.

Návrat legendárnych Led Zeppelin je vraj podľa manažéra gitaristu Jimmyho Pagea definitívne minulosťou. Po odmietavom postoji speváka Roberta Planta obnoviť kapelu v pôvodnej zostave zvyšní členovia hľadali nového vokalistu, ale bez úspechu.