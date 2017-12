Čo počúvame

Ak si spustíte myspace stránku britskej skupiny Oasis, čaká vás tam skvelý dokument. Tesne predtým, než kapela pustila do sveta posledný album Dig Our Your Soul, dala piesne newyorským pouličným hudobníkom. Tí si ich nacvičili po svojom.

15. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik

Písmo: A - | A + 0 0 Ak si spustíte myspace stránku britskej skupiny Oasis, čaká vás tam skvelý dokument. Tesne predtým, než kapela pustila do sveta posledný album Dig Our Your Soul, dala piesne newyorským pouličným hudobníkom. Tí si ich nacvičili po svojom. Film zaznamenáva tento proces, na ktorom sa zúčastnia aj samotní členovia kapely a výsledky piesní sú veľmi zaujímavé. V podaní Oasis je to klasický rokenrol, ale muzikanti hrajúci do klobúka im dali úplne iný rozmer. Občas to znie ako džez, občas ako folk, občas dokonca aj ako gospel. „Hrať v metre je úžasné. Wonderwall som hral asi tri roky. Tá pieseň mi platila v deväťdesiatych rokoch nájomné,“ hovorí jeden z hudobníkov Liamovi Gallagherovi. „A vieš, že aj mne,“ odpovedá spevák. Všetci sme na jednej lodi, či baviči na ulici, alebo na pódiu.