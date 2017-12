Zomrel architekt Jan Kaplický

V Prahe v stredu večer zomrel známy český architekt Jan Kaplický, ktorý sa preslávil návrhom novej budovy pražskej Národnej knižnice. Mal 71 rokov.

15. jan 2009 o 0:10 tasr, sita, sme.sk

PRAHA. V Prahe v stredu večer zomrel známy český architekt Jan Kaplický, ktorý sa u nás preslávil návrhom novej budovy pražskej Národnej knižnice. Mal 71 rokov.

S odvolaním sa na hovorkyňu pražskej záchrannej služby o tom informoval spravodajský portál iDnes.cz.

Kaplický zomrel len niekoľko hodín po tom, ako mu jeho žena porodila dcéru Johanku. Príčinu úmrtia zatiaľ nezverejnili. "Cudzie zavinenie sme nezistili," povedal hovorca pražskej polície Jan Mikulovský.

Podľa agentúry ČTK skolaboval architekt v Prahe na ulici. Záchrannej službe sa ho však nepodarilo oživiť.

Architekt žil od roku 1968 v emigrácii a v Londýne viedol architektonický ateliér Future Systems. Kým v Prahe Kaplický so svojím odvážnym projektom novostavby Národnej knižnice v tvare chobotnice tvrdo narazil a napriek výhre v architektonickej súťaži sa proti projektu postavila pražská radnica, ministerstvo kultúry a aj prezident Václav Klaus, vo svete sa preslávili viacerými originálnymi stavbami, ako je plávajúci most Locklands v Londýne, nákupné stredisko Selfridges v Birminghame či múzeum Enza Ferrariho v talianskej Modene.

video //www.sme.sk/vp/7423/

"Je to ďalšia postava českej kultúry, ktorú zahubila česká malosť," reagoval na smutnú správu bývalý riaditeľ českej Národnej knižnice v Prahe Vlastimil Ježek, ktorý bol stúpencom Kaplického projektu a prišiel kvôli tomu vlani aj o post riaditeľa.

Podobne reagoval aj Kaplického priateľ, spevák Pavel Bobek, ktorý je pôvodným povolaním architekt. "To, čo sa dialo s jeho víťazným návrhom pre Národnú knižnicu, ako to bolo zatratené a spochybnené, to mu ubralo zo života. Hanba tým, ktorí na neho kydali hnoj. A nebojím sa povedať, že to bol aj pán prezident (Václav Klaus)," konštatoval.

Video: Rozhovor s Janom Kaplickým na tému Architektúra a film

Jan Kaplický Svetovo uznávaný architekt sa narodil 18. apríla 1937 do umeleckej rodiny, v ktorej matka kreslila, otec bol maliar, sochár a architekt. V Prahe absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckopriemyslovej. V roku 1968 odišiel do Veľkej Británie a v emigrácii začal kariéru v spoločnosti Denis Lasdun and Partners, potom sa v ateliéri Renza Piana a Richarda Rogersa (1971-1977) podieľal na projekte parížskeho Centre Georges Pompidou. V roku 1979 spoluzaložil architektonické štúdio Future Systems, v ktorom vzniklo najslávnejšie Kaplického dielo, budova birminghamského obchodného centra Selfridges building. Kaplický je predstaviteľom high-tech architektúry, v posledných rokoch experimentoval s organickou architektúrou, ktorá sa inšpiruje prírodnými tvarmi. Spolupracoval s poprednými svetovými architektmi, napríklad s Richardom Rogersom, či Normanom Fosterom. Osvojil si prácu s modernými materiálmi a technológiami.

Spoločne s Amandou Levete, ktorá sa na konci 80. rokov stala jeho profesijnou aj životnou partnerkou (narodil sa im syn Josef), boli jedinou britskou spoločnosťou, ktorá pracovala pre NASA. Táto skúsenosť oplyvňuje prax ateliéru dodnes. Medzi jeho posledné návrhy patria Koncertné a kongresové centrum Antonína Dvořáka v Českých Budějoviciach, Národná knižnica na Letnej v Prahe, Naples Subway Universita 2003, Project Zed London, Green Bird a projekt na múzeum Maserati v Modene, ktorý sa zrealizuje tento rok. V Čechách ho preslávil návrh novej budovy Národnej knižnice, prezývaný "chobotnica". Hoci zvíťazil v medzinárodnej súťaži, v Prahe ho najvyššia politická špička odmietla. Architektonické východiská Kaplický zhrnul do desiatich slov: sloboda, kreativita, ľudia, krása, elegancia, plasticita, senzualita, farba, inovácia a inšpirácia. Preslávil sa napríklad aj slovami: keď sa púšťam do projektu novej budovy, mám na mysli človeka, ktorý v nej bude bývať alebo pracovať, snažím sa naplniť ju ľuďmi. Z mnohých ocenení, ktoré za svoju prácu Kaplický dostal, je asi najznámejšia prestížna britská cena za architektúru Starling Price za stavbu novinárskeho centra na londýnskom kriketovom štadióne Lord's Media Centre. Táto stavba figuruje spolu s obchodným domom v Birminghame v prehľade najvýznamnejších moderných stavieb na svete, ktorý uverejnili v britskom periodiku The Independent. V Čechách Kaplickému vyšlo niekoľko publikácií a natočili o ňom dokumentárny film Profil. Kaplický sa však pred filmovou kamerou objavil už v roku 1968, kedy ho režisér Jindřich Polák obsadil do epizódnej úlohy strelca Jimmyho vo filme Nebeskí jazdci. Kaplický bol druhýkrát ženatý. Z prvého manželstva mal syna, z druhého dcérku, ktorá sa narodila iba pár hodín pred tým, ako zomrel. tasr, idnes.cz

Architekt obhajuje svoj návrh novej Českej národnej knižnice.