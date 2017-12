Nie každý zomrie, keď je šťastný

16. jan 2009 o 0:00 Miloš Krekovič, Miloš Krekovič, Eva Andrejčáková

Po šťastí tragédia ako blesk z jasného neba. V stredu cez deň médiá 71-ročnému Janovi Kaplickému blahoželali, keďže sa mu narodila dcéra. O pár hodín neskôr šokovala ďalšia správa. Svetoznámy český architekt cestou z pôrodnice skolaboval a zomrel na ulici v Prahe.

BRATISLAVA. „Aspoň umrel v okamihu, keď bol šťastný, a za to musí byť človek vďačný,“ povedala agentúre ČTK jeho bývalá partnerka, architektka Eva Jiřičná.

Prírodné tvary

Jan Kaplický bol z tých, ktorí na vlastnej koži okúsili paradox emigrácie: v zahraničí úspech, doma trpké prijatie. Pred rokom 1968, keď odišiel do zahraničia, sa ešte rodák z pražskej Orechovky stihol v Česku podpísať pod rodinný dom v Braníku a rampu k vile scenáristu Jaroslava Dietla. Po odchode do Anglicka sa mu darilo, podieľal sa aj na projekte parížskeho Centre Georges Pompidou.

Tým, čím sa preslávil, bol však jeho vlastný hi-tech štýl. Oblé a organické tvary presadzovalo jeho štúdio Future Systems. Britský časopis Independent zaradil jeho tribúnu pre novinárov na londýnskom kriketovom štadióne či obchodný dom v Birminghame medzi najlepšie stavby 20. storočia. „Tak už tu konečne pristáli Marťania,“ znela jedna z reakcií.“ Doma v Česku však bolo všetko inak. Médiá a verejnosť ho objavili až v roku 2007, po tom, ako jeho návrh vyhral súťaž na novú Národnú knižnicu. Budova, vďaka tvaru a farbe ľudovo nazývaná chobotnica, mala byť jeho prvou stavbou realizovanou po návrate domov. Či bude v Prahe na Letnej stáť, však dodnes nie je jasné.



Chobotnica a politika

Okolo nekonvenčného projektu totiž vznikla kauza, ktorá siahala až do vrcholnej politiky. Český prezident Václav Klaus vyhlásil, že bude jej postaveniu brániť vlastným telom. Pôvodne súhlasné stanovisko zmenil aj pražský primátor, peniaze na jej stavbu napokon nepriklepla vláda.

„Česká malosť mu vlastne pomohla do hrobu,“ povedal bez obalu pre pre server Týden.cz bývalý riaditeľ Národnej knižnice Vlastimil Ježek, ktorý pre obhajobu návrhu prišiel o miesto. Kaplického kauza znechutila, štátnu cenu ministerstva kultúry vlani odmietol a radšej ako pre Prahu pripravil projekt koncertnej siene pre České Budějovice. Mali by ju postaviť do roku 2013.

Osobnosť renomovaného architekta a dizajnéra však objavil bulvár, vtipy o zeleno-fialovej budove sa stali predmetom folklóru a špekulácie o jej pôvode nemali konca-kraja. Ako povedal sám Kaplický, k tvaru „blob“ (v angličtine „kvapka“) ho inšpirovala pochutina z berlínskej kaviarne.

V minuloročnom rozhovore pre SME rozprával Jan Kaplický o tom, ako ťažko sa mu s kauzou chobotnica bojuje. Svoju prácu musel neustále obhajovať. O to viac mu však stáli za to obyčajní ľudia. Mnohí ho začali spoznávať na ulici a ukazovať zdvihnutý palec.

Čo už nepostaví

Jan Kaplický v Anglicku dlhé roky spolupracoval so svojou prvou manželkou Amandou Levetovou, s ktorou má syna. Pred troma rokmi sa v Česku oženil. Vzal si o 41 rokov mladšiu Elišku Fuchsovú, ktorá o ňom nakrútila i dokument s názvom Profil a v deň jeho smrti mu porodila dcéru. Keďže mladá manželka mala mamu zo Slovenska a vlastnili v Poprade dom postavený v 30. rokoch, Kaplický začal uvažovať o jeho možnej rekonštrukcii. Zmienil sa i o tom, že by sa mu páčilo navrhnúť pre Bratislavu galériu či postaviť dom napríklad v Smokovci.

Zišli by sa nám reakcie, ktoré by jeho nápady u nás vyvolali. Škoda, že sa ich už nedočkáme?