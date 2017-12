Bábiky mieria do Bratislavy

Dievčatá z Pussycat Dolls už majú zbalené kufre, kilogramy makeupu a tony kostýmov. Osemnásteho januára štartujú svoje Doll Domination Tour. 24. februára sa zastavia sa aj na Slovensku.

BRATISLAVA. Pussycat Dolls nezaháľali ani pred Vianocami, začiatkom decembra sa pretŕčali pred britskou smotánkou na veľkom galaprogram Royal Variety Performance. To je výpravná show, ktorú má pod palcom kráľovská rodina a organizuje sa už od roku 1912.

Schádza sa na nej miestna smotánka, aby sa nechala pobaviť aktuálnymi hviezdami. Tento rok v hľadisku zastupoval britskú kráľovskú krv princ Charles. Publikum na Royal Variety Performance býva veľmi konzervatívne, Pussycat Dolls si ale napriek tomu si vyslúžili decentný potlesk - v rámci nóbl etikety.

Zostrih z klipov skupiny Pussycat Dolls a skladba Bottle Pop so Snoop Doggom:





Po vystúpení v Británii sa dievčatá venovali nakrúcaniu nového videoklipu. S úderom polnoci nového roka 2009 vypustili do sveta ďalší singel z albumu Doll Domination. Tentoraz je to song Bottle Pop, na ktorom sa predstaví aj rapper Snoop Dogg. Zaujímavé je, že singel najskôr vyšiel len v Austrálii a na Novom Zélande. To vraj preto, lebo predchádzajúca pesnička I Hate This Part tam veľmi rýchlo prebehla rebríčkami. Zvyšok sveta, vrátane Európy, si musel počkať do 16. januára - najskôr na videoklip, potom na samotný singel.

Na vlastné oči sa Pussycat Dolls predstavia bratislavskému publiku v Incheba Expo Aréne 24. februára.