ÚĽUV v Bratislave vyhlásilo súťaž pre deti a mládež

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlásilo na začiatku tohto roka druhý ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže pre deti a mládež V krajine remesiel 2009.

16. jan 2009 o 17:30 TASR

"Cieľom novej aktivity je dlhodobo podporiť tvorivosť detí a mládeže špeciálne v oblasti remesiel a zvýšiť záujem školských a voľnočasových zariadení o tradičné aj súčasné remeslá na Slovensku," informoval Jaroslav Ondruška z ÚĽUVu.

Ako dodal, do súťaže sa až do 15. mája 2009 môžu prihlásiť deti a žiaci vo veku od osem do 15 rokov s prácami, ktoré boli vytvorené tradičnými remeselnými technikami (drotárstvo, rezbárstvo, tkanie, paličkovanie, pletenie z prírodných pletív a podobne).

Pre všetky techniky spracovania sú stanovené tri témy, na ktoré sa môžu súťažiaci zamerať: Rezbársky fortieľ, Tajomstvo drôteného košíka, Utkané a upletené z nití.

"Diela prihlásené do súťaže posúdi odborná porota v dvojkolovom hodnotení v priebehu júna tohto roku. Výstava ocenených prác spojená s odovzdaním cien sa uskutoční v Banskej Bystrici v októbri 2009," dodal Ondruška s tým, že následne sa výstava presunie do viacerých miest Slovenska.

Podrobnosti súťaže sú publikované na internetovej stránke vypisovateľa - www.uluv.sk.