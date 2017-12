Hovoril Yes, ale zbytočne

Snímka Peytona Reeda je z tých, na ktorých sa vďačne zabavíme a rýchlo na ne zabudneme.

17. jan 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Podobne ako Život na diaľkové ovládanie a Klamár, Klamár aj film Yes Man rozvíja svieži nápad. Skúste si predstaviť, kam by sa uberal váš život, ak by ste prestali hovoriť „Nie“ a súhlasili so všetkými ponukami, žiadosťami, pozvaniami.

Bankový úradník Carl Allen (Jim Carrey) je zatrpknutý samotár. Vyhýba sa priateľom, nemá úspech u žien, namiesto žitia len prežíva. Všetko sa zmení, keď podľahne vplyvu duchovného vodcu Terrencea Bundleyho (Terence Stamp) a jeho krédu: Áno je nové Nie!

Démon súhlasu

Carl začne súhlasiť so všetkým. Schvaľuje žiadosti o pôžičky, pracujuje v charite, prijíma pozvánky na koncerty, ponuky nevyžiadanej pošty i man?želstvo so ženou z Orientu. Razom je obľúbený, má desiatky priateľov, ba zoznámi sa aj so sympatickou Alison (Zooey Deschanel). Lenže žiť bez „Nie“ je ako variť bez soli. Netrvá dlho a objavia sa nepríjemnosti. Napokon nezostáva iné, ako opäť nájsť odmietavé slovo. A s ním životnú rovnováhu.

Peyton Reed sa osvedčil ako režisér komédií nielen snímkou Kašlem na lásku, ale predovšetkým spoluprácou na televíznej šou excentrika Weird Ala Yankovica. Z kín ho však poznáme najmä ako tvorcu romantických snímok Rozchod a Bravo, girls! Pri adaptácii knižného bestselleru Dannyho Wallacea Yes Man sa pokúsil o prepojenie romantiky, mravoučnosti a bláznivej ľudovej, občas vulgárnej komiky.

O harmonickú zmes však nejde, práve naopak: film je chvíľu romancou, chvíľu satirou, chvíľu živelnou klauniádou. Inokedy dialógy zaiskria suchým absurdným humorom, o chvíľu je z filmu vulgárna tínedžerská komédia. Žiaľ, stačí scéna s bezzubou starenou, orálne uspokojujúcou hlavného hrdinu – a dobrý pocit v zárodku vystrieda zhnusenie.

Možnosť je premárnená

Tak ako lieta od mantinelu k mantinelu celý film, i Jim Carrey sa divoko pohybuje od presvedčivého charakterového herectva až po šialenú grotesknú štylizáciu á la Maska. Príčina je v nekvalitnom scenári, ale svoj diel viny nesie aj režisér.

Výsledkom je opäť iba priemerná komerčná zábava, ktorú si vďačne pozrieme, zabavíme sa – a rýchlo zabudneme. Škoda, lebo námet ponúkal možnosť pre zapamätateľnejší film.