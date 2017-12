Fero Hora vyberá: Rebríček a čo sa bude hrať v Bratislave

Dnes sa pozrieme na britský rebríček singlov z roku 1987. Pripomenieme si hity číslo jeden, ktoré boli v tom čase svojím spôsobom špecifické.

16. jan 2009 o 20:00 Fero Hora, šif

Jackie Wilson ako stredoškolák vyhral americkú amatérsku boxerskú súťaž vo welterovej váhe a chcel sa naďalej venovať tomuto športu. Matka ho nakoniec prehovorila aby si rozvíjal svoj spevácky talent. Poslúchol ju a urobil dobre. V Horúcej stovke Billboardu mal od roku 1957 do roku 1972 až 54 zápisov.

Na britských ostrovoch sa mu podarilo vytvoriť neobyčajný rekord. Jeho debutová malá platňa Reet Petite sa v roku 1957 dostala na 6. miesto. No a tento titul potom čakal dlhých 29 rokov a 42 týždňov, aby sa v reedícii prepracoval na pozíciu číslo jeden v britskej chart. K úspechu prispel i animovaný videoklip.

video //www.sme.sk/vp/7413/

Nasleduje skupina Starship, ktorá bola poslednou modifikáciou undergroundovej formácie Jefferson Airplane, ktorá vznikla v polovici 60. rokov. Medzitým sa toto teleso volalo ešte Jefferson Staship. A vždy bola pri tom speváčka Grace Slick.

Po vyše dvoch desaťročiach od založenia pôvodného Jefferson Airplane sa Grace Slick so skupinou Starship konečne dočkala vedenia v britskom rebríčku. Stalo sa to zásluhou singlu Nothing´s Gonna Stop Us Now v máji 1987.

video //www.sme.sk/vp/7415/

Od polovice 80. rokov minulého storočia udávala tón vo svete dance flooru autorsko-producentská trojica Stock - Aitken - Waterman. Do tejto „továrne na hity“ sa dostal i Rick Astley. Po 18 mesiacoch skúšania, príprav a hľadania vlastného štýlu pod dozorom spomenutého tria v londýnskom štúdiu PWL, kde si zarábal na chlieb ako technik, vstúpil Astley na scénu v Británii.

Hneď jeho debutový singel Never Gonna Give You Up sa v lete 1987 päť týždňov držal na čele anglickej hitparády a stal sa najpredávanejšou malou platňou roka. A potom bodoval na špičkových pozíciách rebríčkov na celom svete.

Tento platinový a päťnásobný zlatý hit zaspieva Rick Astley naživo so svojou skupinou v piatok 23. januára v Športovej hale na bratislavských Pasienkoch. Súčasťou koncertu bude i Video oldies párty, kde bude hrať aj Fero Hora.

video //www.sme.sk/vp/7416/

