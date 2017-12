Deep Purple prídu v máji do Bratislavy

Legendárna britská skupina Deep Purple zavíta v rámci turné aj na Slovensko. Koncert v bratislavskej NTC Aréne sa uskutoční 3. mája.

17. jan 2009 o 16:02 SITA

BRATISLAVA. Britská skupina Deep Purple zavíta v rámci turné aj na Slovensko. Koncert v bratislavskej NTC Aréne sa uskutoční 3. mája, informovala internetová stránka www.deeppurple.com. Hardrocková legenda príde aj do Česka, v Ostrave vystúpi 2. mája, v Prahe 4. mája.

V roku 1968 založili Jon Lord (klávesy), Ritchie Blackmore (gitara), Chris Curtis (spev), Dave Curtis (basgitara) a Bobby Woodman (bicie) kapelu Roundabout. O niekoľko týždňov sa zmenila zostava aj názov skupiny. Deep Purple má odvtedy na konte osemnásť štúdiových albumov.

Debutovali nahrávkou Shades of Deep Purple (1968), zatiaľ aktuálny album nesie názov Rapture of the Deep (2005). Pieseň Smoke on the Water z albumu Machine Head (1972) zaradili do Rock 'n' rollovej siene slávy ako jednu z 500 skladieb, ktoré ovplyvnili rock 'n' roll. V súčasnosti kapela funguje v zostave Ian Gillan (spev), Steve Morse (gitara), Roger Glover (basgitara), Don Airey (klávesy) a Ian Paice (bicie).