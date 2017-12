Franz Ferdinand a ich diskotéka

Predstavte si tanečnú zábavu. Parket sa vlní a odrazu sa medzi hitovkami od Beyonce a Britney Spears ozvú prvé tóny nového singla gitarovej skupiny. Nie je to vôbec utópia.

19. jan 2009 o 0:00 Peter Bálik

Vlastne to nebol až taký prekvapivý ťah. Populárna gitarová skupina už na debutovom albume vyzývala ľudí k tancu. Jej novinka Tonight ide k trblietajúcej sa guli zavesenej nad parketom ešte bližšie.

Pesničkoví hitmakeri

Fanúšikovia museli na nové songy čakať dlhé štyri roky, čo je dosť veľa pre skupinu, ktorá si stále buduje miesto pod slnkom. Už jej debut v roku 2003 sa však stal senzáciou. Franz Ferdinand sa zviezli po vlne gitaroviek, ale ku garážovému soundu pridali niečo navyše. Skladať chytľavé hity im šlo oveľa lepšie ako ostatným.

Z prvej dosky predali šesť miliónov kópií, čo je na alternatívnu skupinu viac ako slušné číslo. Svoj štandard si udržali aj s dvojkou You Could Have It So Much Better, aj keď už názov napovedá, trochu to zaostalo za debutom. Dnes kapela z Glasgowa priznáva, že nahrávala v prílišnom strese a rýchlosti.

Mohli si však za to aj trochu sami. V tom čase boli jednou z najintenzívnejšie koncertujúcich skupín, čo sa zákonite muselo prejaviť aj vo vzťahoch medzi muzikantmi. Na konci roka 2005 sa mali navzájom plné zuby a tak si dali pauzu. „Museli sme sa zastaviť. Život na ceste nie je žiadny normálny život. Franz Ferdinand prestal byť súčasťou našich životov,“ spomínal pre časopis Rolling Stone líder Alex Kapranos.

Väčší a menší pop

Skupina sa opäť stretla až predvlani. V zálohe mala zopár piesní, ale hľadala ten správny zvuk. Fanúšikom začali vstávať vlasy na hlave po správe, že producentom nového albumu bude ten istý Brian Higgins, ktorý nahrával so speváčkami Kylie Minogue a Cher, a ktorý vyrobil partiu Girl Aloud. Ferdinandi s ním absolvovali zopár sessions, ale nakoniec zistili, že nie sú až takí popoví, ako si pôvodne mysleli. Nakoniec si v Glasgowe v paneláku, kde sa predtým liečili drogovo závislí vybudovali za pomoci nového producenta Dan Careyho štúdio. Veci sa pohli dopredu, ale myšlienka „čo najviac spopovatieť“ zostala.

VIDEO: Ako sa rodil nový album

Výsledkom minuloročnej driny je album Tonight, v ktorom sa popri klasických ferdinandovských kusoch ako Ulysses pustili aj do trochu čudných výletov. V piesni Twilight Omens sa ozve starý ruský syntezátor, ktorý musela používať ešte šialená ruská speváčka Alla Pugačevová, v Live Alone už znejú dokonca skoro ako Abba.

Album Tonight pripomína pokusy spojiť disko a vkus, aké v 70. rokoch robili Brian Ferry alebo David Bowie. Tí to zvládli s vrodenou noblesou. Aj Franz Ferdinand, vždy švihácky nohodení, ju v sebe majú. Len sa im pri pohľade na žiarivú diskoguľu trochu zatmelo pred očami.