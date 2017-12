S naším Bartókom do sveta

Po dnešnej premiére mieri súbor Ifjú szívek do Maďarska aj do Austrálie.

BRATISLAVA. O tom, ako geniálne sa dá skĺbiť tradičná hudba s klasikou, by chcel viac povedať maďarský umelecký súbor Ifjú szívek (Mladé srdcia). Dnes večer v bratislavskom divadle Heineken Tower Stage premiéruje program Hommage a Bartók.

Maďarské i slovenské tance

„Bartók vytvoril jedinečný štýl, ktorý zachoval ducha tradičnej kultúry, a predsa ostal moderný,“ hovorí umelecký šéf súboru, režisér a choreograf programu Dušan Hegli. Bartók dnes podľa neho dáva dobrú možnosť, ako uviesť na javisko tradičný tanec. Do programu sú zahrnuté slovenské aj maďarské tance a hudba z regiónov, ktoré skladateľ začiatkom 20. storočia osobne pochodil.

Priestor Heineken Tower Stage vyhovuje veľkosťou i technickým vybavením. Program totiž sprevádza videoprojekcia o Bartókovi a Ďurovčíkovo divadlo je v Bratislave jediné, kde sa dá premietať na celý zadný horizont. Druhou možnosťou je len SND, kde je však prenájom finančne náročnejší.

Druhá Lúčnica

Súbor Ifjú szívek bol založený v roku 1955, ale odvtedy prešiel niekoľkými zmenami. Od roku 1999 funguje ako profesionálny tanečný súbor a stále patrí pod ministerstvo kultúry.

„Mladé srdcia sú pre ľudí, ktorí sa chcú folklórom hlbšie zaoberať. Pre Maďarov na Slovensku sú tým, čím je pre Slovákov Lúčnica,“ hovorí Dušan Hegli. Súbor spolupracuje aj s maďarským gymnáziom v Bratislave, kde otvorili triedu zameranú na etnografiu, disponuje archívom, usporadúva festivaly. Precestoval už Európu, navštívil Kanadu i USA.

„Za posledné roky chodím vyučovať veľa do zahraničia a mám skúsenosť, že nové ponuky prichádzajú až potom. Nie každý je totiž zvedavý na maďarský súbor zo Slovenska, keď si niekto chce taký pozvať, tak si ho zavolá skôr z Maďarska,“ hovorí Dušan Hegli. „O to viac sa tešíme, keď sa nám podarí niekam dostať. Je to uznanie, že chcú práve náš špeciálny repertoár.“

Súbor sa po dnešnej premiére chystá na vystúpenie do Budapešti a vo februári si to zamieri do Austrálie.