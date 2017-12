Začal sa predpredaj lístkov na vystúpenie The Prodigy

V pondelok 19. januára sa začal predpredaj lístkov na koncert britskej hudobnej skupiny The Prodigy, ktorá len niekoľko dní po vydaní nového albumu Invaders Must Die vystúpi 7. marca v bratislavskom Parku kultúry a oddychu.

19. jan 2009 o 13:01 SITA

BRATISLAVA.

Na želanie manažmentu kapely sa miesto konania vystúpenia nebude meniť ani v prípade, že sa koncert vypredá. Prvých 333 vstupeniek sa bude predávať za uvádzacia cenu 29,90 eur. Po ich vypredaní bude k dispozícií 777 kusov za cenu 35 eur. Cena zvyšných lístkov v predpredaji je stanovená na 39,90 eur. Ak sa vystúpenie nevypredá, tak sa bude dať lístok kúpiť aj na miesto a to za cenu 45 eur. Informovala o tom internetová stránka www.pohodafestival.sk.

The Prodigy, legendu britskej hudobnej scény, založili Liam Howlett, Keith Flint a Leeroy Thornhill. Ako sa uvádza na oficiálnej internetovej stránke skupiny, jej korene sú v tanečných párty, ktoré sa konali v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch vo východnom Londýne.

Trojica debutovala EP nahrávkou What Evil Lurks (1990). Prvú štúdiovú nahrávku nahrali pod názvom Experience (1992) už aj s ďalším členom Maximom. O dva roky neskôr vydali album Music For The Jilted Generation, pri ktorom sa podľa slov Liama Howletta inšpirovali okrem iného aj kapelou Rage Against The Machine. Doposiaľ najúspešnejším albumom The Prodigy je tretia nahrávka The Fat of the Land (1997), ktorú reprezentovali single Firestarter, Breathe a Smack My Bitch Up s kontroverzným videoklipom.

V roku 2001 opustil kapelu Leeroy Thornhill. Albumom Always Outnumebered, Never Outgunned (2004) sa chceli vrátiť ku "koreňom Prodigy," cituje Howletta internetová stránka www.theprodigy.com. Kapela v súčasnosti pracuje na piatom štúdiovom albume Invaders Must Die, ktorý vyjde 2. marca. The Prodigy na ňom spolupracovali napríklad s frontmanom skupiny Foo Fighters Daveom Grohlom.